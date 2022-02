Esporte

Irmãos Oliveira conquistam medalhas em campeonato Internacional de Jiu-Jitsu, no Rio de Janeiro

Os atletas de Votuporanga saíram do torneio, que recebeu competidores de todo o mundo, com o segundo lugar no pódio de suas categorias

publicado em 11/02/2022

Os irmãos Oliveira, Matheus e Raphael, conquistaram bons resultados e levaram o nome da cidade novamente ao pódio, em torneio internacional (Foto: Divulgação)

Os lutadores de Votuporanga, Matheus Oliveira, o “Bizuca” e o Raphael Oliveira, o “Pé”, conquistaram bons resultados e levaram o nome da cidade novamente ao pódio, no Campeonato Rio Summer International, Open IBJJF, realizado recentemente na cidade do Rio de Janeiro.



Os votuporanguenses conquistaram, ao todo, cinco medalhas, sendo três delas de Matheus, como vice-campeão nas categorias pesadíssimo, absoluto e pesadíssimo no-gi (sem kimono), todos faixa-preta. E Rafael, foi vice-campeão nas categorias pesadíssimo e pesadíssimo no-gi, pela faixa marrom.



O campeonato é considerado de nível elevado, principalmente por receber atletas de todo o mundo e faz parte do calendário da IBJJF (Federação Internacional de Jiu-Jitsu). “É muito gratificante esse resultado, pois participamos de um campeonato profissional, mesmo não vivendo da luta 100% estamos batendo com profissionais e termos uma colocação desta em segundo lugar”, disse Matheus, em entrevista ao A Cidade.



Para Matheus, as conquistas dos pódios refletem também na visibilidade da equipe em que fazem parte, a Ryan Gracie/Irmãos Fernandes na cidade. A família é tradicionalmente conhecida pelo mundo todo por criar a Brazillian Jiu-Jitsu.



“Além de dar visibilidade para a nossa equipe para os novos alunos que estão vindo agora, tem o Brasileiro e Curitiba Open, em março e abril, em uma vez por mês estaremos disputando competições oficiais”, completou.



