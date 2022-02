Com a volta dos jogos aos domingos, a expectativa da torcida poder voltar a comparecer a Arena Plínio Marin é ainda maior

publicado em 04/02/2022

A diretoria da Votuporanguense está animada para receber torcedores e diz que tem altas expectativas para que lotem a Arena (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporangac.om.brCom a volta dos jogos aos domingos, a expectativa da torcida poder voltar a comparecer a Arena Plínio Marin é ainda maior. Pelo menos é o que espera a diretoria Alvinegra para a partida deste fim de semana contra a equipe do Barretos. O horário é tradicional: às 10h, a bola rola nos gramados votuporanguenses.De acordo com o diretor executivo do CAV, Diego Cope, a expectativa está no alto, tendo em vista a avaliação interna de que quarta-feira (02) um número de torcedores foi grande, em relação ao horário que a partida aconteceu.“Aos domingos a diretoria programou isso para que a torcida venha em peso ver o CAV. Estamos em uma expectativa muito boa por tudo o que viemos fazendo durante a pandemia, que não teve público, na Série A3, Copa Paulista e nesse início de campeonato que vem fazendo um trabalho legal, acreditamos que o público venha em massa sim para nos apoiar e nos ajudar”, disse.O diretor que chegou no ano passado para integrar a equipe Alvinegra está vivendo os primeiros momentos com a torcida em Votuporanga e disse que teve uma boa impressão. “Está bem positivo, percebemos que até quando um atleta falha ou erra eles aplaudem, não tem aquela ‘cornetagem’ que a gente sempre vê no futebol. Ontem foi um público grande para o horário, agora imagina no domingo. Mas a primeira impressão, porque para mim é tudo novidade isso aqui em Votuporanga está sendo bem positivo”, completou.Para a partida, Cope disse que o torcedor que ir até a Arena verá muita garra e entrega dos atletas, que estarão em busca dos objetivos do clube. “Podem esperar o que sempre veem nessa nossa gestão, muita entrega e disposição, nós vamos continuar com os pés no chão, a gente não se ilude com a boa vitória em cima da Matonense, podem esperar muita entrega e energia positiva”, finalizou.A Alvinegra iniciou na tarde de quinta-feira (03) a venda de ingressos para o confronto contra o Barretos no próximo domingo (6), às 10h. As vendas serão online e no dia do jogo os ingressos também poderão ser adquiridos na bilheteria da Arena, a partir das 8h30.O CAV venderá os ingressos no valor de R$ 20 para os setores 1 (Arquibancada Coberta) e o 3 (Visitante), o setor 2 (Arquibancada Descoberta) a R$ 10.Para entrar no estádio as pessoas terão de usar a máscara facial e apresentar a cópia do cartão de vacina contra Covid-19 com as duas doses ou dose única ou o comprovante do cartão de vacina digital, app Conecte-SUS; no caso de apenas uma dose, junto ao comprovante de vacina deve ser apresentado a cópia impressa do teste negativo RT-PCR com até 48 horas ou teste antígeno com até 24 horas antes da data do jogo. Por determinação do Governo do Estado de São Paulo essas regras sanitárias também serão válidas para menores de 12 anos.