Para ele, o principal objetivo de sua equipe é conquistar os três pontos e chegar ao G8 do torneio

publicado em 16/02/2022

O técnico do Capivariano destacou o fortalecimento e crescimento de seus atletas após vencer a partida fora de casa contra o Olímpia (Foto: Reprodução/Capivariano)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Capivariano, que atualmente ocupa a nona posição na tabela de classificação com seis pontos, está focado para a partida desta quarta-feira (16) contra a Votuporanguense e foi nesse sentido que o seu técnico, Élio Sizenando, falou sobre as expectativas.Para ele, o principal objetivo de sua equipe é conquistar os três pontos e chegar ao G8 do torneio. Além disso, destacou o fortalecimento e crescimento de seus atletas após vencer a partida fora de casa contra o Olímpia.“Sempre quando se joga em casa o objetivo é sempre ganhar os 3 pontos. Temos que ter cautela também quanto a qualidade do adversário para podermos ser superiores. O time vem bem fortalecido depois de uma vitória fora de casa”, disse.Sobre o modo da Votuporanguense jogar, Élio relatou que a equipe é bem entrosada e espera poder anular seus pontos positivos. “Quanto a equipe adversaria temos sim informações, temos que sempre estudar cada adversário para o maior número de informações para os atletas. Eles têm bem definido o jeito deles de jogarem, pois estão juntos desde o ano passado e também jogaram a copa paulista, estão bem entrosados, nós estamos crescendo jogo a jogo”, completou.