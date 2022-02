O técnico da equipe, Renato Peixe, disse que o primeiro objetivo é se manter no G8 e conquistar a classificação para a segunda etapa do torneio

publicado em 19/02/2022

O técnico da equipe do EC São Bernardo, Renato Peixe, disse que equipe entrará para a partida como se fosse final em busca de manter invencibilidade (Foto: Reprodução/Facebook)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO elenco do EC São Bernardo, que já está em Votuporanga em concentração máxima para a partida deste domingo (20) contra a Alvinegra, vem com força máxima e jogará para se manter no topo da tabela de classificação do Paulista da Série A3. Pelo menos é o que destacou o técnico da equipe, Renato Peixe, em entrevista exclusiva aoPeixe pontuou que o primeiro objetivo da equipe é se manter no G8 e conquistar a classificação para a segunda etapa do torneio. “Temos que estar preparados para as dificuldades que nós vamos encontrar e também estamos querendo continuar somando no topo da tabela que é o nosso primeiro objetivo, estar sempre entre os oitos dentro da classificação e nosso desejo é pontuar aqui no domingo”, explicou.O time de Peixe está invicto no campeonato, vem de três vitórias e três empates, sendo os dois últimos contra o lanterna Nacional e com o União Suzano, que é o clube que hoje divide a invencibilidade com o São Bernardo.“Estamos vindo de grandes jogos, até porque o campeonato é muito nivelado e com o nível técnico muito alto. A nossa equipe tem conseguido colocar em prática tudo aquilo que vinha treinando na pré-temporada e consecutivamente estamos conseguindo pontuar, o que é importante quando se entra em um campeonato difícil de pontos corridos, no qual precisamos estar sempre pontuando”, completou.O professor ainda relatou que seu time continua concentrado em entrar para cada partida como se fosse uma final. “Entramos na competição sabendo que todos os jogos são como uma final e vamos para mais uma decisão no domingo diante de uma grande equipe, que é muito forte jogando dentro de casa, que foi montada para brigar pelo acesso e que eu posso adiantar é que será um grande jogo”, finalizou.