A Votuporanguense amargou a quarta derrota seguida no Campeonato Paulista da Série A3

publicado em 26/02/2022

A Votuporanguense perdeu de virada para a equipe do União Suzano fora de casa (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Votuporanguense perdeu, mais uma vez, de virada no Paulista A3, a equipe saiu na frente, com um gol de Erick Salles, mas nos acréscimos o União Suzano fez os gols que precisava e conquistou a vitória, neste sábado (26). A Alvinegra sofreu duas baixas, de seus dois laterais, durante a partida e amargou a quarta derrota seguida.

A equipe da Votuporanguense entrou para o campo com algumas alterações em sua escalação. A começar pela entrada do goleiro Kevin Lansini, a volta do zagueiro Miguel Alcântara e do lateral-direito Anderson Santos, bem como o atacante Israel, que cumpriu suspensão no último jogo.

O início da partida entre as equipes foi intenso, equilibrado e extremamente tático, com poucas oportunidades, para os dois times, de chegar no gol da equipe rival. A primeira oportunidade clara de gol, porém, foi do Suzano, aos 12 minutos, por meio de uma jogada pela esquerda, Dudu, do Suzano, se infiltrou e cruzou na área, que chegou no Madalena, bem posicionado cabeceou, mas a bola foi para a linha de fundo.

Aos 20 minutos, em novo cruzamento, em jogada trabalhada pela direita, a bola chegou novamente em Madalena, que subiu e cabeceou, mas foi novamente para a linha de fundo. A partir dos 25 minutos, a Votuporanguense conseguiu marcar e ser defensiva contra o Usac, porém não chegou com perigo e nem construiu jogadas ofensivas.

Aos 39 minutos, o Suzano voltou a apertar a equipe da Votuporanguense, em um cruzamento que chegou novamente em Madalena, ele fintou o marcador e chutou direto ao gol, Kevin, goleiro da Alvinegra, defendeu.

No fim do primeiro tempo, aos 46 minutos, a Votuporanguense teve a chance de abrir o placar. Isso porque em uma jogada trabalhada pela direita, Erick Salles cruzou na área, o centroavante Marlon subiu bem e cabeceou, mas o goleiro do Usac defendeu.

Segundo tempo

Após um primeiro tempo preocupada em não tomar gol, a Votuporanguense voltou para o segundo tempo mais ofensiva. A primeira chance da Alvinegra foi logo nos primeiros minutos com um lançamento de Anderson Santos para Marlon, que não finalizou bem.

Aos 12 minutos, o União Suzano voltou a trazer perigo para a defesa da Votuporanguense, em uma jogada trabalhada pela esquerda e uma batida de Roca.

O time da casa continuou criando oportunidades na partida, aos 19 minutos o camisa 19 da equipe escapou de seu marcador e em uma oportunidade clara de gol, a bola foi para a linha de fundo.

A resposta da Votuporanguense foi com um gol, aos 24 minutos. Em jogada individual pela esquerda Erick Salles fintou o seu marcador, cortou e bateu para o gol, sem chances para o goleiro Felipe.

Após a expulsão do lateral-esquerdo Abraão Lincoln, aos 38 minutos, a Votuporanguense se fechou e tentou administrar o resultado até o fim da partida. Isso porque em uma cobrança de falta do Maua, a bola desviou e entrou ao gol.

Nos 50 minutos, a equipe da casa virou o placar. Em jogada trabalhada pela esquerda por Dener, que chutou ao gol, Kevin ainda conseguiu defender, mas em rebote, Dener não desperdiçou e marcou o segundo gol.

FICHA TÉCNICA

UNIÃO SUZANO 2 X 1 VOTUPORANGUENSE

Local: Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, em Suzano (SP)

Data-Hora: 26/02/2022 - 15h

Árbitro: Marianna Nanni Batalha