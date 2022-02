Time entra em campo amanhã e tenta, a qualquer custo, os três pontos em casa, na Arena Plínio Marin, com transmissão exclusiva da Cidade FM

publicado em 12/02/2022

A Votuporanguense, com menos de 50% de aproveitamento, busca se reencontrar com a vitória em casa (Foto: Rafael Bento/CAV)

A Votuporanguense busca se reencontrar com a vitória e garantir a permanência no G8 do Paulista da Série A3. Com 41,7% de aproveitamento a equipe liga o sinal de alerta e irá atrás da recuperação neste domingo (13), às 10h, na Arena Plínio Marin, contra a equipe do São José.De acordo com o técnico da equipe Alvinegra, Thiago Oliveira, internamente a projeção esperada era a de chegar na quinta rodada com mais quatro pontos, isso porque seriam três pontos contra o Barretos e no mínimo um empate contra o Noroeste de Bauru."Vamos recuperar, primeiro fazendo os três primeiros pontos contra o São José. Estamos devendo, éramos para estar brigando pelo primeiro e segundo lugar pelas nossas projeções e não fomos competentes para conseguir essa pontuação. Então vamos trabalhar primeiro com foco no jogo do São José e depois no futuro para recuperar esses pontos fora de casa", disse.Para a partida e na expectativa da vitória, Oliveira disse que continuará exercendo o bom futebol com a intenção de manter seu estilo de jogo agressivo e finalizando melhor, pois é o que garante os três pontos na tabela da classificação."Iremos continuar jogando futebol, sendo agressivos como a gente está sendo. Criando oportunidades e colocando a bola para dentro, respeitando a equipe do São José, indo para cima com coragem e acreditando no nosso futebol. Estamos jogando bem não temos conseguido os resultados e se Deus quiser com muito empenho e luta, que a gente consiga traduzir tudo o que fazemos nos jogos em três pontos", explicou.O treinador, que tem todo o seu elenco à disposição, inclusive, com os atletas que estão retornando do departamento médico, disse que o objetivo final será colocar a bola na rede. "Temos que ter a leitura de que é bom jogar bem, mas o importante é a vitória e temos que aliar, jogar bem como nós viemos jogando, finalizando", completou.A Votuporanguense e o São José se enfrentaram duas vezes em competições oficiais organizadas pela Federação Paulista de Futebol. A primeira vez foi em 2015 pelo campeonato paulista da Série A3. Na oportunidade a equipe do São José, que jogava em casa, ganhou do CAV por 2 a 1. Já o outro confronto foi no ano passado, quando a Alvinegra bateu o adversário em 1 a 0.