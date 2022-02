A Votuporanguense pressionou e teve grandes chances de terminar a partida desta quarta-feira (9), ao menos, com um empate

publicado em 09/02/2022

Com grandes chances de terminar o jogo com, pelo menos, um empate, o time voltou a pecar na finalização (Foto: Rafael Bento/CAV)

FICHA TÉCNICA

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm partida válida pela quarta rodada da Série A3, a Votuporanguense perdeu a invencibilidade diante do Noroeste, em Bauru. Com grandes chances de terminar o jogo com, pelo menos, um empate, o time voltou a pecar na finalização e a partida foi encerrada com o time da casa vencendo por 2 a 1, com gols de Denilton e Leleco, para o Norusca, e Murilo para a Alvinegra.A Votuporanguense, de Thiago Oliveira, foi para a partida desta quarta-feira (9) com a mesma escalação do último jogo. Em um início de primeiro tempo movimentado entre as equipes, porém os primeiros 15 minutos foram dominados pela equipe do Norusca, que encontrou espaços na marcação Alvinegra e conseguiu agir com tranquilidade.A primeira grande chance foi para o time da casa, que se converteu em um gol aos 11 minutos. John Egito desceu com espaço pelo lado direito, lançou no segundo pau e encontrou Denilton, que chegou livre na área e não desperdiçou. Noroeste 1 X 0 Votuporanguense.Foi a partir dos 25 minutos, que a Votuporanguense começou a buscar uma reação e colocou em prática a sua ofensividade com posse de bola para ir em busca do resultado. Até o fim do primeiro tempo, o time buscou fazer pressão e teve ainda duas oportunidades, com destaque para o chute de Vinicius Diniz, aos 36 minutos, que chegou a levar perigo, mas parou nas mãos do goleiro Pablo.A Alvinegra entrou com a mesma postura do fim do primeiro tempo e conseguiu chegar com mais perigo no gol adversário. Em jogada trabalhada de Erick Salles e Murilo pelo meio do campo, aos cinco minutos, Erick chegou com perigo na entrada da grande área e chutou para o gol, o arqueiro Pablo, do Norusca, fez milagre e conseguiu espalmar a bola para fora.Golaço. Aos dez minutos, Murilo cobrou escanteio com categoria e marcou um gol olímpico, sem chances para o arqueiro Pablo.A resposta do Norusca veio logo em seguida. O zagueiro da Votuporanguense, Miguel Alcantâra, errou o tempo de bola e derrubou John Egito dentro da área. Em cobrança de pênalti, Leleco marcou o segundo da equipe da casa.Aos 35 minutos, a Votuporanguense ainda tentou o gol do empate, com uma cobrança de falta de Léo Cereja, a bola sobrou para Almeida, que chutou e acabou mandando para a linha de fundo. O time de Votuporanga ainda pressionou a equipe da casa nos minutos finais, com grandes chances, mas sem pontaria terminou no 2 a 1.A Votuporanguense terminou a rodada, parcialmente, na oitava posição na tabela de classificação e enfrenta no domingo (13), em casa, na Arena Plínio Marin, a equipe do São José, às 10h. Já o Noroeste, fecha a rodada em quarto lugar e encara no sábado (12), às 16h, o Comercial, no estádio doutor Alfredo de Castilho, em Bauru.estádio Doutor Alfredo de Castilho, em Bauru (SP)09/02/2022 - 19h30Murilo Tarrega VictorClaudenir Donizeti e Gabriel Rodrigues789 pagantesR$ 18.070,00