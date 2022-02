A Votuporanguense abriu o placar no fim do primeiro tempo, criou oportunidades para credenciar o placar, mas cedeu a virada no final da partida

publicado em 20/02/2022

A Votuporanguense cedeu a virada e se vê fora do G8 novamente (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense deixou escapar o resultado positivo dentro de casa, na Arena Plínio Marin, neste domingo (20). A Alvinegra abriu o placar, com Marlon, ainda no fim do primeiro tempo, criou oportunidades de credenciar o placar, mas cedeu a virada na segunda etapa da partida e se vê mais uma vez longe do G8.A Votuporanguense entrou com alterações em seu setor defensivo com Almeida e na lateral-direita com Einstein, registrou também a volta do volante Jair e do atacante Israel. Pressionada em busca do resultado, a equipe da casa iniciou os dez primeiros minutos em cima do adversário e com muita velocidade.O São Bernardo ainda pressionou, após os treze minutos, e buscou por duas invasões chegar a um gol, mas foi interceptado pela defesa da Alvinegra. O time adversário teve três chances claras de gol.Em jogada trabalhada pela esquerda, aos 40 minutos, Israel fintou seu marcador, escapou, chegou na linha de fundo e cruzou para a área, o centroavante Marlon bem posicionado não deixou a oportunidade passar e marcou o gol da Votuporanguense.A Votuporanguense ainda teve duas grandes chances de ampliar o placar e credenciar o placar no fim do primeiro tempo, com um lance de Vinicius Diniz e depois ainda, por meio de um escanteio, um cabeceio de Marlon.O início de segundo tempo entre as equipes foi movimentado e a Votuporanguense teve duas chances claras de gol, uma delas em uma nova jogada de Israel pela direita, que chegou bem na área, após fugir da marcação, chutou e o goleiro Ramon, do São Bernardo, defendeu.Aos 21 minutos, o São Bernardo deu a resposta em uma jogada feita por Vinicius pelo lado esquerdo que encontrou Chuck livre na área, que não desperdiçou e marcou o gol de empate da partida.Após o empate, a Votuporanguense voltou a atacar com ofensividade, criar mais chances, mas acabou cedendo ao segundo gol, aos 48 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de escanteio, o setor defensivo da Votuporanguense falhou e o camisa três, Raphael, subiu e marcou o segundo gol do Cachorrão.Com a derrota a Votuporanguense continua na nona colocação da tabela da Série A3, com oito pontos e segue para o próximo desafio contra o Marília, no Estádio Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, às 19h30. Já o São Bernardo segue na segunda posição da tabela, com 15 pontos e encara agora o São José, no Estádio Municipal Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, às 15h, na quarta-feira (23).Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)20/02/2022 - 10hJoão Augusto Mariano de OliveiraMarcelo Zamian e Everton Luiz595 pagantesR$ 9.110,00