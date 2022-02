Time começou bem, mas se perdeu na segunda etapa

publicado em 23/02/2022

Foto: Rafael Bento/CAV

Após um primeiro tempo animador para a torcida, com grandes chances de gol e uma linha avançada de marcação e até um pênalti perdido, a Votuporanguense sofreu um “apagão” na segunda etapa do jogo e acabou amargando a terceira derrota consecutiva. Em partida válida pela 8ª rodada da Série A3, o CAV foi a Marília para enfrentar o time da casa e perdeu por 1 a 0, com gol de Wendel Junior.

O jogo começou disputado com ambas as equipes avançando a linha de marcação, porém sem levar grande perigo para as metas adversárias.

A primeira chance da Votuporanguense veio só aos dez minutos em jogada pela direita. Após lance de categoria com Jair, a bola sobrou pra Marlon que bateu de primeira, mas o goleiro Passarelli se esticou todo e conseguiu evitar o gol em cima da linha.

A resposta do Marília veio cinco minutos depois. O atacante camisa 9 fez fila na entrada esquerda da área, mas pecou na finalização e Talles fez a defesa com segurança.

Aos 25 minutos o CAV voltou a levar perigo à defesa adversária. Após tabelinha entre Murilo e Abraão pela esquerda, o meia cruzou com categoria na cabeça de Marlon, mas o zagueiro se antecipou e evitou o que seria o primeiro gol da Alvinegra.

Logo na sequência da jogada, dessa vez pelo lado direito, Jair cruzou dentro da área e a bola bateu na mão do zagueiro. A arbitragem marcou pênalti, mas, na cobrança, Marlon acabou desperdiçando a chance de abrir o placar.

Aos 44 minutos, Wendel Barros quase fez uma pintura sobre o CAV. pelo lado direito, ele fez fila, pedalou e bateu firme de perna esquerda procurando o ângulo do gol de Talles, mas a bola subiu demais.

Segundo tempo

A Votuporanguense começou o segundo tempo em marcha lenta, enquanto o time adversário veio com tudo. Logo no primeiro minuto de jogo, após saída errada da Alvinegra, Wendel Junior sobrou livre na cara de Talles e tocou para Yamada que, dentro da área, chutou forte e carimbou o travessão. A mesma situação de repetiu um minuto depois. Orlando Junior avançou livre e bateu cruzado. Tales impediu o gol.

Ainda na pressão do início de jogo o Marília quase marcou pela terceira vez. Aos seis minutos, Félix Jorge bateu o escanteio com categoria e Wendel subiu livre na pequena área, mas cabeceou para fora.

Aos 22 minutos o MAC abriu o placar. Após confusão na entrada da área a bola sobrou para Félix Jorge que cruzou para Wendel Junior. O atacante não perdoou e de primeira fez o gol para o time da casa.



Depois disso, o Marília administrou o placar, enquanto a Votuporanguense não apresentou nenhuma chance real de diminuir o placar, que terminou mesmo em 1 a 0 para o time da casa.