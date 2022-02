A equipe da Votuporanguense foi derrotada, nesta quarta-feira (16) em 2 a 0, com um gol contra de Diogo Henrique e outro de Yuri

publicado em 16/02/2022

A Votuporanguense em sua pior partida no Paulista da Série A3 perdeu para a equipe do Capivariano e sai do G8 do campeonato (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Votuporanguense foi derrotada pela equipe do Capivariano, na tarde desta quarta-feira (16), no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. Em sua pior atuação no campeonato, a Alvinegra perdeu de 2 a 0, com um gol contra de Diogo Henrique e outro de Yuri, e se vê pela primeira vez fora do G8 na Série A3.

Parcialmente, a equipe do CAV ocupa a nona colocação na tabela com oito pontos, mas ainda corre o risco de cair mais posições devido aos jogos da sexta rodada, que acontecem na noite desta quarta.

A Votuporanguense iniciou a partida com algumas alterações no seu setor ofensivo com a entrada de Rafael Peixoto e também com a permanência de Henrique Santos como volante. O CAV criou pouco e o primeiro tempo foi marcado pela presença da equipe do Capivariano, que teve oportunidade de ampliar, ainda mais, o placar.

Aos 16 minutos, a equipe do Capivariano abriu o placar, que encontrou espaço para atacar pelo lado esquerdo, em cruzamento de Willian, a bola chegou na área e acabou esbarrando no zagueiro Diogo, da Votuporanguense, acabou marcando contra.

O Capivariano voltou a marcar, aos 20 minutos do primeiro tempo, em uma jogada também iniciada pela esquerda com André, que cruzou e a bola chegou com tranquilidade para Yuri, que marcou de cabeça.

A equipe da casa continuou chegando com muito perigo na área da Votuporanguense, porém o visitante teve a única chance no jogo com uma roubada de bola de Vinicius Diniz, que tocou para Murilo, finalizou e o goleiro Anderson defendeu.

No segundo tempo, a equipe do Capivariano administrou o resultado e soube manter a organização durante a partida. Já a Votuporanguense, que veio com alterações, teve duas grandes chances, mas não conseguiu converter.

A primeira grande chance do CAV foi aos 15 minutos, em um erro de saída de bola do Capivariano, Erick Salles tomou seguiu com perigo e Anderson fez uma grande defesa. Em seguida em uma cobrança de falta, Maicon alçou na área, que chegou até Vinicius Diniz, mas foi defendida novamente pelo arqueiro.

A Votuporanguense joga agora dentro de casa, na Arena Plínio Marin, neste domingo (20), contra o EC São Bernardo, às 10h. Já o Capivariano enfrenta o Suzano, no sábado (19), às 15h, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, em Suzano.

FICHA TÉCNICA

CAPIVARIANO 2 X 0 VOTUPORANGUENSE

Local: Estádio Municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz (SP)

Data-Hora: 16/02/2022 - 15h

Árbitro: Humberto Jose Junior

Assistentes: Denis Matheus e Juliana Vicentin

48 pagantesR$ 560,00