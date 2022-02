Os jogadores Léo Cereja e Murilo saíram antes do segundo tempo e técnico disse que observa de perto os procedimentos e se sente preocupado

publicado em 15/02/2022

Com dois desfalques da última partida, setor de criação da Votuporanguense preocupa o técnico Thiago Oliveira para jogo contra Capivariano (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós deixarem o campo com lesões, os atletas Léo Cereja e Murilo, que participam do meio de campo da Votuporanguense, são motivo de preocupação para o técnico Thiago Oliveira, que já pensa na próxima partida contra a equipe do Capivariano, nesta quarta-feira (16), no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, já que o estádio do time, a Arena Capivari, segue interditada.Em entrevista ao, Oliveira disse que agora acompanha os procedimentos do departamento médico de perto. Além deles, na última partida, Erick Salles, que inclusive foi eleito o melhor em campo pela equipe Cidade, saiu sentindo dores no ombro e cansaço.“Perdemos o Leo e o Murilo no intervalo que é uma lesão que temos que observar, são dois jogadores de criação e estávamos esperando esse momento de o Leo jogar e ficamos muito chateado com a lesão, o Erick Salles que pediu para sair por questão de cansaço, do ombro”, disse ele.Thiago destacou que a sequência de jogos também é motivo de inquietação e por isso aguarda o descanso bem como a recuperação de seus atletas para a partida de amanhã. “Temos que observar, porque são jogos em sequência e nos preocupa para a próxima a partida, as equipes que jogam contra a gente se defendem bastante, jogo de muito contato e então temos que descansar esses caras para pegar o Capivariano na quarta-feira”, completou.O professor disse ainda que a equipe já vem acompanhando o trabalho que tem sido realizado pela equipe de Capivari e foi nesse sentido que disse que o time buscará impor seu estilo de jogo em busca dos três pontos.“Nós vimos alguns jogos do Capivariano já, uma equipe qualificada que tem feito bons jogos, mas como de praxe temos nossa ideia e mentalidade de jogo, nós vamos para Porto Feliz conquistar os três pontos, tentando se aproximar cada vez mais da zona de classificação”, relatou.