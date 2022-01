A Torcida Organizada Votuporanguense irá promover uma caravana para que os torcedores da cidade assistam à estreia do elenco Alvinegro contra a equipe do Bandeirante de Birigui

publicado em 26/01/2022

A Torcida da Votuporanguense promoverá uma caravana para a partida de estreia contra o Bandeirante de Birigui (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) irá promover uma caravana para que os torcedores de Votuporanga possam assistir à estreia do elenco Alvinegro contra a equipe do Bandeirante de Birigui, no estádio Pedro Marin Berbel, às 18h, no domingo (30).De acordo com a divulgação, a torcida deve sair do município às 15h, do Terminal Rodoviário de Votuporanga. Para garantir a vaga, o interessado deve entrar em contato com o Marcelo Papa ou Leandro, por meio dos telefones (17) 99715-6867 ou (17) 99654-4519, respectivamente.Além disso, hoje, às 20h, os torcedores têm um encontro marcado em frente a Arena Plínio Marin para o ensaio dos cantos para fazerem bonito na festa de estreia do campeonato, fora de casa. Todos os interessados estão convidados.