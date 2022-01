Cerca de 50 torcedores irão percorrer 108 km até o estádio municipal Pedro Marin Berbel

publicado em 29/01/2022

A caravana da TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) está com presença confirmada para a partida de domingo (Imagem: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA caravana da TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) está com presença confirmada para a partida de domingo (30), em Birigui. Cerca de 50 torcedores irão percorrer 108 km até o estádio municipal Pedro Marin Berbel, para assistir ao jogo de estreia contra a equipe do Bandeirante.De acordo com o presidente da organizada, Marcelo Arantes, mais conhecido como Papa, a caravana sairá de Votuporanga no domingo, às 15h, da sede que fica no box do Terminal Rodoviário da cidade. A torcida irá fazer a festa com os batuques, faixas e muita cantoria. “Vamos para apoiar, essa é a nossa intenção”, disse ele.Papa disse ainda que hoje a sede ficará aberta, a partir das 9h, para os torcedores que quiserem garantir um produto da organizada, que, inclusive, lançou uma coleção de camisetas novas.