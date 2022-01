O meia foi um dos destaques do elenco durante os amistosos e se diz confiante para fazer uma boa temporada pela Votuporanguense

publicado em 27/01/2022

O meia Murilo está confiante e disse que elenco tem trabalho duro para a estreia contra o Bandeirante de Birigui (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO meia da Votuporanguense, Murilo Oliveira, está animado para a estreia no próximo domingo (30). Ele tem sido um dos destaques do elenco durante a pré-temporada e também nos jogos-treinos, inclusive, foi elogiado recentemente pelo técnico da equipe, Thiago Oliveira.Em entrevista, o atleta destacou que durante os treinos, o técnico tem priorizado o mesmo modo de jogo em que ele trabalhou nas categorias de base do São Paulo, com dois atacantes.“Eu gosto de jogar mais pelo meio, esse ano começou a temporada e o Thiago tem me usado no meio e estou podendo ajudar nos amistosos, estou indo bem. Então fico feliz de poder ajudar, estou me comprometendo mais acredito que esse ano pode ser um grande ano não só para mim como para todos. Que possamos fazer uma boa temporada”, explicou.Com esse método, o atleta explicou que recebe a bola com mais liberdade pelo meio e dali consegue arquitetar as jogadas. Um exemplo disso foi o gol marcado por Erik Mendes, sob a assistência de Murilo, no último jogo-treino. “Está sendo bom dando alguns passes nos amistosos e fico feliz por isso”, completou.Confiante para a estreia, Murilo relatou que a equipe tem trabalhado firme para ir em busca dos objetivos. “Estou muito feliz, comprometido e trabalhando firme, então é isso que tem que ser. Do ano passado a gente começou bem melhor, estamos unidos. Tem que ser isso até o final e ir atrás dos nossos objetivos”, disse.A ansiedade no bom sentido também toma conta dos atletas nessa última semana de treinos e preparação. “Só penso nesse jogo, porque é sempre bom ganhar o primeiro. A gente vem de uma boa pré-temporada e a expectativa é muita. Pretendemos fazer um grande jogo e sair com a vitória domingo”, finalizou.Murilo chegou a Votuporanga para a Série A3 no ano passado, onde disputou 17 partidas e fez três gols. No segundo semestre ele teve uma rápida passagem pelo Mirassol onde entrou a campo por oito vezes no Brasileirão da Série C. O atleta tem contrato com a Alvinegra até 2023.