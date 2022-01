Projeto foca, principalmente, na troca de todo o gramado

publicado em 26/01/2022

O Fernandópolis Futebol Clube recebeu uma verba de R$ 450 mil do Governo Estadual para investir em estrutura no estádio (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO estádio do Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube) recebeu R$ 450 mil para investimentos da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. A verba será implantada em melhorias na estrutura de todo o complexo da chamada "Arena Flash", o antigo estádio Cláudio Rodante.De acordo com o divulgado pela assessoria do Fefecê, o projeto foca principalmente no que é considerado um marco na história do clube, que será a troca de todo o gramado. O que é algo inédito em 60 anos de existência do clube.O planejamento inclui ainda sistemas de drenagem e irrigação novos e construções de mais alojamentos e banheiros. A verba já está na Prefeitura de Fernandópolis e aguarda as fases de licitação para que se iniciem as obras.Em publicação nas redes sociais a diretoria comemora a conquista. "A diretoria do Fernandópolis Futebol Clube está muito ansiosa e não vê a hora de "estender um tapete" verde à altura que o time de coração da cidade merece jogar", escreveram.