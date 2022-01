Transmissão exclusiva da Rádio Cidade FM 94,7

publicado em 30/01/2022

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br

Votuporanguense já está pronta e escalada pelo técnico Thiago Oliveira para a estreia no Campeonato Paulista da Série A3, contra o Bandeirante de Birigui, no estádio Pedro Marin Berbel.

O jogo será transmitido com exclusividade pela Cidade FM, com o maior pré-jogo do seu rádio.

Titulares

Talles Lima

Bruno Moura

Diogo Henrique

Miguel Alcantara

Anderson Santos

Jair

Vinicius Diniz

Murilo

Henrique Santos

Erick Salles

Marlon

Suplentes

Kevin Lansini

Junior Almeida

Einstein

Abraao Lincoln

Nicolas

Israel

João Pedro

Rafael Peixoto

Ricardinho

Matheus Reis