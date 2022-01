A Cidade FM já está pronta e escalada, com a maior equipe esportiva do rádio no noroeste paulista, aguardando o início da Série A3

publicado em 29/01/2022

A Cidade FM é a única emissora que transmite todos os jogos desde a fundação do CAV (Foto: A Cidade)

A Cidade FM já está pronta e escalada, com a maior equipe esportiva do rádio no noroeste paulista, aguardando o início da Série A3, neste domingo (30), para registrar em seus microfones a caminhada do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) durante o torneio.Para narrar a história da Alvinegra, Toninho Alves já está com seu contrato renovado com a emissora e deixará registrado a sua marca, que é o bordão "balançou, balançou". Junto dele fazem parte da equipe esportiva os jornalistas João Carlos e Fábio Ferreira, além dos repórteres Flávio Santos e Luiz Carlos Bortolozo.A Cidade FM é a única emissora que transmite todos os jogos desde a fundação do CAV em 2009, se tornou tradicional e recorde de audiência. Acompanhe, amanhã, a partir das 17h, a tradicional "Jornada Esportiva" pelos 94,7FM, pela 87,5FM de Cardoso, pelo site, ou ainda pelo nosso aplicativo.