publicado em 27/01/2024

Fernanda Cipriano

Votuporanga quebrou o recorde mundial de maior cachorro quente neste sábado (27). Uma ação na Concha Acústica da cidade realizou a montagem do hot-dog com exatamente 70 metros, em comemoração aos 10 anos do votuporanguense Marcos Paiva, na rede Globo. O momento foi transmitido ao vivo no programa É de Casa.

O cachorro-quente foi uma forma que o Marcão encontrou de relembrar suas raízes, o alimento está em sua memória afetiva e foi o escolhido para representar esse momento em rede nacional.

A escolha do que iria completar esse cachorro-quente foi baseado na memória do apresentador votuporanguense que optou pelo tradicional com salsicha, batata-palha, aquele pão de leite, molho bolonhesa de carne, maionese e o ketchup. Foi desta forma que o hot-dog foi preparado.

Depois de toda a montagem e o registro oficial deste momento, o cachorro-quente foi distribuído para toda a comunidade votuporanguense.



Guiness Book

A TV Tem, emissora em que Marcos Paiva trabalha e promoveu a ação, irá inscrever o cachorro-quente de Votuporanga no Guiness Book. Se a inscrição for aceita, eles receberão as diretrizes de tentativa de recorde. Todas as informações precisarão serem fornecidas - desde critérios específicos de tentativa de recorde até o tipo de evidência que a equipe precisará enviar.

Depois de enviar uma inscrição, pode levar até 12 semanas para ser analisada e voltar para você nas próximas etapas.

Recorde registrado

Apesar dessa quebra de recorde, o maior registro de cachorro-quente já feito é do Brasil. A cidade de Osasco, na Grande São Paulo, que inclusive ostenta o título de capital nacional do cachorro quente entrou na lista do Guinness com 61 metros, 140 kg de purê e 300 kg de pão.