publicado em 11/01/2024

Inscrições gratuitas deverão ser feitas de forma presencial (Foto: Prefeitura e Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga segue a todo vapor nos preparativos do "Carnaval Votu Show 2024" e para quem deseja se tornar Rei Momo, Rainha e Princesa da folia votuporanguense, a oportunidade é agora e com direito a premiação em dinheiro a cada um dos eleitos, sendo R$ 1 mil para o Rei e Rainha cada e R$700 para a Princesa, desde que cumpram a agenda oficial do evento.Em publicação no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (11), foi divulgado o "Regulamento da Eleição da Corte do Carnaval 2024". A iniciativa é da Secretaria da Cultura e Turismo e conta com o apoio dos Conselhos Municipais de Turismo (Comtur) e de Políticas Culturais (CPMC).As inscrições gratuitas para a Corte Carnavalesca deverão ser feitas única e exclusivamente de forma presencial até dia 21 de janeiro, das 7h30 às 17h na Secretaria da Cultura e Turismo. Interessados deverão ter idade mínima de 18 anos, serem brasileiros natos ou naturalizados e residirem em Votuporanga, além de apresentarem documentos de identidade ou CNH e comprovante de residência, todos originais e com cópias.Entre os critérios, será obrigatória a participação em reuniões e ensaios técnicos e de coreografias que serão definidos futuramente. Os candidatos a Rei Momo serão avaliados em quesitos como comunicação, elegância, samba no pé e simpatia. Para a Rainha e Princesa, serão os mesmos critérios, além de estética corporal.Será coroado Rei Momo, o candidato que obtiver a maior pontuação, já no caso da Rainha e Princesa, serão eleitas as candidatas que obtiverem a primeira e segunda maiores pontuações, respectivamente.Os eleitos receberão faixas e troféus, além de assinarem um Termo de Compromisso no ato da inscrição aceitando as condições para integrarem a Corte do Carnaval de Votuporanga 2024, com o objetivo de assumirem comprometimento com a programação da comissão organizadora durante os quatro dias de folia. O resultado final da eleição será anunciado, oficialmente, no mesmo dia da realização da Eleição.Mais informações, como Declaração de Conhecimento, Termo de Autorização de uso de Imagem, Termo de Compromisso e outros detalhes podem ser obtidos no regulamento, disponível no Diário Oficial, através do link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDQ1NTI0 .A Secretaria da Cultura e Turismo está localizada na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112 (Parque da Cultura) e o telefone é (17) 3405-9670.