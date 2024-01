O experiente vendedor de carros William de Souza Bandeca tem o que você precisar quando busca um veículo

publicado em 03/01/2024

Bandeca Multimarcas (Foto: A Cidade)

Paixão que resulta em bom trabalho. Assim é a vida de William de Souza Bandeca, proprietário da Bandeca Multimarcas, destaque quando o assunto são carros seminovos em Votuporanga.O envolvimento e o amor do empreendedor pelos veículos surgem em meados de 1997, no ramo de lavagem, higienização e polimento de carros em um lava-rápido próprio na rua Goiás, perto da praça da Matriz. “Ali já foi o início da história da Bandeca Multimarcas, onde o contato com os clientes foi crucial para o nosso diferencial, que é o atendimento e o padrão de qualidade”, destacou.Experiente no mercado, William atua somente com a loja de veículos desde 2010, e o diferencial da Bandeca, além do atendimento, é o conhecimento adquirido ao longo do tempo em que trabalhou no comércio, experiência essa que é transmitida aos seus colaboradores em reuniões periódicas para aprimoramento da equipe. “Temos o respeito e a confiabilidade de mais de 600 clientes em média por ano, que saem das nossas duas lojas com seus sonhos realizados por conta da transparência na negociação e do padrão de carros encontrados”, observou.Algumas dicas importantes para quem está pensando em trocar de carro ou comprar um veículo é pesquisar sobre a credibilidade e confiança da loja. A Bandeca, por exemplo, tem uma estrutura com 10 vendedores, um setor especifico para documentação e multas, um responsável para o pós venda e uma equipe destinada à preparação, que inclui higienização interna do veículo, cuidados com a tapeçaria e lavagem. “Nosso time é bem treinado para atender, buscando sempre as reais necessidades dos clientes. Temos facilidade de abordar, interagir e se adaptar aos mais diferentes estilos de clientes. Assim, ficamos mais próximos dos clientes, aumentando as chances de conquistar a confiança deles”, apontou.Manter-se atualizado sobre o mercado de veículos é imprescindível. A Bandeca conhece os detalhes dos carros que vende para transmitir às pessoas a confiança na hora da compra. “Consideramos que a aquisição de um veículo é uma decisão muito relevante na vida do comprador. Por isso, é normal que ele faça muitas perguntas e queira saber o máximo de informações acerca do automóvel. É nessa hora que você deve passar a máxima autoridade, respondendo de forma ágil e correta aos questionamentos do cliente”, explicou.É importante saber a linguagem técnica, mas também a mais popular, tendo em vista que a maioria dos clientes não é especialista no assunto. Por isso, eles precisam de respostas mais simples para obter melhor entendimento sobre a mensagem.Ter uma boa didática e estar pronto para atender a esses dois perfis garante confiança na transação, e as chances de fechar negócio são elevadas de maneira considerável. “De nada adianta conhecer tudo, mas não conseguir repassar para os principais interessados. Buscamos entender a realidade e as necessidades dele, como: se o carro é para uso pessoal ou empresarial; se o interessado é casado, tem família grande, gosta de viajar, se precisa de um carro aberto, entre outras questões”, esclareceu William.Descobrir o que seu cliente precisa é fundamental para um atendimento de sucesso. Se ele for casado, tenderá a optar por modelos que comportem toda a família, abrigando mais passageiros com conforto, além de itens de segurança. Já se for jovem e gostar de viajar, por exemplo, vale a pena oferecer modelos com porta-malas grande e bom desempenho na estrada. “Assim, as possibilidades de acertar nos veículos oferecidos e nas vantagens de cada um aumentam, porque você vai saber exatamente em quais pontos focar para agradar o cliente. Valorizamos ser honestos e não oferecer benefícios que, futuramente, o comprador vai perceber que não existem”, frisou o empreendedor.Um bom vendedor de veículos deve ter as qualidades do seu produto na ponta da língua.Pensando em trocar de carro com tranquilidade, segurança, transparência e a confiança de vários clientes em todo o Brasil? A Bandeca Multimarcas é o lugar certo.A Bandeca tem duas lojas na avenida João Gonçalves Leite, uma perto do Parque da Cultura, no número 5.133, e outra no sentido Centro, 4.655, inaugurada em março de 2022.Os telefones de contato da Bandeca Multimarcas são (17) 3422 – 7589 (loja 1) e (17) 3046 – 5967 (loja 2). Novidades e oportunidades podem ser vistas nas redes sociais @bandecamultimarcas e o no site: www.bandecamultimarcas.com.br.