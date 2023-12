Trata-se da Tabeliã e Registradora Civil, Natália Cristina Barbosa, que recebeu o título de Cidadã Araçoiabana

publicado em 06/12/2023

Dr. Antonio Carlos Francisco, Natália e seu filho Lorenzo, Zezé, Gillian e a autora da homenagem a vereadora Maria Cleidimar (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra, na região metropolitana de Sorocaba, reconheceu na semana passada os relevantes serviços prestados por uma votuporanguense ao município. Trata-se da Tabeliã e Registradora Civil, Natália Cristina Barbosa, que recebeu o título de Cidadã Araçoiabana.

Natália nasceu em Votuporanga e aqui se formou em direito pela Unifev. Ela é filha de Gillian Sória e neta do ex-vereador e juiz de direito aposentado, Antonio Carlos Francisco e Maria José, carinhosamente conhecida como Zezé.

Natália iniciou sua carreira jurídica em 2013 quando assumiu sua primeira serventia como Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Santana da Ponte Pensa, SP. Mais tarde, em 2017, assumiu a serventia de Araçoiaba da Serra. No total, já passou em cinco concursos públicos para cartório.

“Ao assumir Araçoiaba da Serra investiu para que a serventia melhorasse em todos os seus aspectos, sempre procurando oferecer um serviço de qualidade, com eficiência e segurança para os usuários. Em 2021, em meio à pandemia do Covid, mudou o cartório de endereço, para que as instalações físicas estivessem à altura de uma cidade que está em constante progresso. O novo prédio do cartório oferece conforto, facilidade de acesso e um amplo espaço, moderno e acolhedor, com a mesma eficiência e segurança que o serviço público notarial e registral exige”, diz a justificativa da honraria, que foi proposta pela vereadora Maria Cleidimar (PV).