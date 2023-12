A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança explicou que as mudanças foram necessárias por conta de alterações que envolveram a instalação de outros redutores de velocidade

publicado em 05/12/2023

Radar da Avenida Emílio Arroyo Hernandes foi transferido para a Avenida Doutor Wilson de Souza Foz, mas ainda não funciona (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A transferência de alguns radares já instalados em Votuporanga para outros pontos da cidade gerou uma série de boatos nos últimos dias. Três alterações foram feitas, o que levou algumas pessoas a acreditarem que se tratavam de novos equipamentos de fiscalização, o que chegou a ser classificado como “indústria da multa”.

Em nota, porém, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança explicou que as mudanças foram necessárias por conta de alterações que envolveram a instalação de outros redutores de velocidade, como sarjetão, lombada, semáforos, etc. Além disso, os novos locais são pontos estratégicos de entrada e saída da cidade e farão integração, também, com a plataforma Detecta, da Polícia Militar.

Foram substituídos radares de trânsito localizados na rua Itacolomi, nº 4053, Avenida Emílio Arroyo Hernandes, nº 2076, e rua das Américas, nº 3248. O radar da rua Itacolomi será transferido para a Avenida da Saudade, nº 2360, sentido bairro/centro, o radar da Avenida Emílio Arroyo Hernandes será transferido para a Avenida Doutor Wilson de Souza Foz, nº 5134, bairro/centro e o radar da rua das Américas será instalado na Avenida Doutor Wilson de Souza Foz, nº 4929, no sentido centro/bairro.

A Pasta informou ainda que a mudança está em fase de execução e que, por enquanto, não há previsão de início de funcionamento dos equipamentos nos novos locais já que é necessária aferição do IPEM (Instituto de Pesos e Medidas) e sinalização.