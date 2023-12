TJ manda alunos que abusaram de autista em escola de Votuporanga para Fundação Casa

publicado em 31/12/2023

8 de novembro

Quatro adolescentes que participaram do ato de violência dentro do banheiro da escola Manoel Lobo foram internados por 45 dias

O TJ (Tribunal de Justiça de São Paulo) determinou em novembro a imediata internação de quatro adolescentes envolvidos no abuso sexual contra um garoto autista, de apenas 13 anos, dentro de um banheiro da escola estadual Professor José Manoel Lobo, em Votuporanga. O fato aconteceu no final de setembro e revoltou a população por conta da violência empregada e pelo fato dos próprios agressores terem gravado e divulgado em redes sociais as imagens dos abusos.

1 de novembro

Câmara Municipal de Votuporanga compra Jeep Renegade e um Peugeot 208

A Câmara Municipal de Votuporanga realizou no dia 1º de novembro a licitação para a compra de dois carros que serão utilizados pelos vereadores em viagens e agendas oficiais no município. Após a concorrência entre as empresas que compareceram no pregão presencial, os veículos adquiridos foram um Jeep Renegade Longitude e um Peugeot 208, ambos 0km. Com o início dos lances, os preços dos veículos caíram e a SUV, pela qual a Câmara estava disposta a pagar até R$ 211 mil, saiu por R$ 165,3 mil e o carro Hatch, orçado em até R$ 106 mil, saiu por R$ 95 mil, totalizando R$ 260 mil de investimento na renovação da frota legislativa.

22 de novembro

Cidade registra subtipo mais grave dengue que estava desaparecido há 15 anos

Votuporanga voltou a ganhar destaque em toda a mídia nacional em novembro, mas dessa vez não foi de forma positiva. A cidade registrou quatro casos do sorotipo 3 de dengue, também chamado de DENV3, que causa sintomas mais graves do que os subtipos 1 e o 2 e estava desaparecido do estado de São Paulo há 15 anos. Os casos foram identificados em pacientes do sexo feminino com idades de 5, 31, 34 e 46 anos. As contaminações foram confirmadas pela Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga e elevou o estado de alerta de epidemia não só em São Paulo, mas em todo o Brasil.

Foto 1-4: Divulgação

25 de novembro

Mais um jovem é assassinado a tiros na região Sul de Votuporanga