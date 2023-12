Iniciativa concede bolsas que cobrem 50% do valor das mensalidades ou do transporte interurbano para estudantes

publicado em 12/12/2023

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou o edital de inscrição para o Promae (Programa Municipal de Auxílio Educação Bolsa de Estudo) de 2024. O documento, publicado numa edição do Diário Oficial do Município, traz as regras que deverão ser seguidas pelos candidatos interessados em participar da iniciativa.

O Promae é uma iniciativa que concede bolsas que cobrem 50% do valor das mensalidades ou do transporte interurbano para estudantes que se destacam academicamente e estão matriculados em cursos técnicos ou superiores.

Para ser elegível, é necessário que os candidatos tenham uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, não possuam um diploma de curso superior, residam em Votuporanga há pelo menos dois anos e tenham seu título de eleitor registrado no município.

Além desses requisitos, os candidatos devem ter bom desempenho acadêmico. As inscrições serão realizadas pela internet, no site da Prefeitura de Votuporanga, a partir de 3 de janeiro e até 18 do mesmo mês.

Após a inscrição online, os candidatos devem entregar uma autodeclaração no Polo UAB de Votuporanga, entre os dias 3 e 19 de janeiro, para validar sua participação.

Uma etapa crucial do processo é a visita social para a comprovação da renda dos candidatos. A visita será realizada por assistentes sociais da Prefeitura de Votuporanga.