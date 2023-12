Além da economia de recursos públicos, sistema diminuiu a burocracia e agilizou o atendimento nas repartições municipais

publicado em 15/12/2023

As antigas pilhas de papel na Prefeitura deram lugar à tecnologia e, com isso, mais de R$ 700 mil foram economizados em quatro meses (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga economizou mais de R$ 720 mil, em apenas quatro meses, com a implantação de uma tecnologia que praticamente eliminou a utilização de papel na Administração Municipal. Além da economia de recursos públicos, o sistema diminuiu a burocracia e agilizou o atendimento nas repartições municipais.

Os números fazem parte de um balanço de novembro divulgado pela Secretaria Municipal de Transparência e Gabinete Civil. O cálculo da economia gerada leva em conta os custos diretos e indiretos com os processos físicos, que demandam grandes quantidades de folhas de papel, capas, etiquetas, carimbos e materiais necessários, além meios de transporte, espaço de armazenamento, caixas, prateleiras, entre outros itens.

Denominado de “Conecta Votu”, o programa colocou em prática uma importante proposta de Governo do prefeito Jorge Seba (PSD) de diminuir a emissão de papeis e migrar todos os processos para o meio digital. A nova plataforma, fornecida pela 1Doc Tecnologia, veio acompanhada do aplicativo Conecta Votuporanga, desenvolvido pela empresa Gov Digital, com o objetivo de manter a Prefeitura de Votuporanga conectada 24 horas por dia com os cidadãos.

Através dela é possível que servidores e cidadãos iniciem e acompanhem seus processos registrados junto às diversas Secretarias Municipais, Ouvidoria, Central de Atendimento, enfim, são todos os serviços públicos prestados de forma digital, que podem ser acessados de computadores, tablets e celulares.

Nestes primeiros meses, cerca de 360 mil folhas deixaram de ser impressas, o que significa a preservação da vida de 36 árvores, considerando que cada árvore é capaz de produzir 10 mil folhas. Essa sustentabilidade tende a aumentar rapidamente, o que proporcionará ainda mais prosperidade ao meio ambiente.

Conecta Votuporanga

Todos os principais serviços da Prefeitura estão disponíveis no aplicativo como, por exemplo, atendimentos da Ouvidoria, IPTU, emissão de Nota Fiscal, Transparência, serviços da Saev Ambiental, do Procon e diversos outros. São mais de 380 serviços on-line disponíveis para o cidadão. As atualizações são constantes com inclusão de novos serviços e ferramentas, sempre buscando facilitar o atendimento aos cidadãos.

Além da economia financeira e dos benefícios ambientais com a redução de papéis, são inúmeras as vantagens para os cidadãos como redução de tempo para retorno de suas demandas, sem contar que as solicitações podem ser feitas na palma da mão, sem sair de casa e no horário que o cidadão puder.