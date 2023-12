De acordo com o Poder Executivo, além do salário, os aprovados têm direito ao Cartão Alimentação e Plano de Saúde

publicado em 12/12/2023

A Prefeitura Municipal de Votuporanga abriu um Processo Seletivo Simplificado para contratação profissional (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

A Prefeitura de Votuporanga lançou edital de processo seletivo para contratação de profissional da educação que pode ganhar quase R$ 5 mil entre salário e vale alimentação. Foram abertas cinco vagas, e os contratados trabalharão em Regime Geral da Previdência Social (RGPS) pelo prazo máximo de 12 meses.

O Processo Seletivo Simplificado é para contratação de “profissional da Educação VII – Especialidade tradução e interpretação de libras”. A seleção é regida pelas instruções especiais constantes no edital publicado no Diário Oficial do Município e elaborado em conformidade com a legislação Federal, Estadual e Municipal.

A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo Simplificado serão de responsabilidade da empresa Alpha Concursos. Já o acompanhamento e a fiscalização serão efetuados pela Comissão Fiscalizadora do Processo da Prefeitura Municipal de Votuporanga.

As provas serão aplicadas em local a ser definido em edital próprio após a homologação das inscrições. Os contratados terão carga horária de 30 horas, salário base de R$ 4.370,20. Os requisitos são ter Ensino Superior completo com proficiência na tradução/interpretação de libras/língua portuguesa; ou Ensino Superior completo em Letras/Libras; ou Ensino Superior completo de Tradução e Interpretação com habilitação libras/língua portuguesa. A taxa de inscrição custa R$ 75.

Além do salário, os aprovados têm direito ao Cartão Alimentação no valor de R$ 440 e Plano de Saúde (Sansaúde) com coparticipação. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, no site portal.alphaselecoes.com.br até o dia 20 deste mês. A Prova Objetiva terá 25 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas para cada uma delas. A duração da avaliação será de duas horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas. O candidato que não tiver, no mínimo, 50 pontos na prova objetiva será desclassificado.