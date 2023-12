Partida e acender das luzes estão programadas para o dia 13 de janeiro; autoridades políticas e do setor esportivo são esperadas

publicado em 09/12/2023

O prefeito Jorge Seba visitou a obra, ao lado do secretário Marcello Stringari, de Toninho Figueiredo e técnicos da Prefeitura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Agora é oficial: a tão aguardada iluminação da Arena Plínio Marin já tem dia e hora para ser inaugurada e em grande estilo. As luzes serão acesas no próximo dia 13 de janeiro em uma partida amistosa entre o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) e o Mirassol.

A informação foi confirmada pelo prefeito Jorge Seba (PSD), após uma visita ao estádio na companhia do secretário de Esportes, Marcello Stringari, técnicos da Prefeitura e da empresa Cantóia & Figueiredo, que foi a responsável pelas obras de iluminação, representada pelo empresário Antônio Brito Figueiredo, o Toninho da Cantóia.

"Chegou o grande momento. Desde quando assumimos a gestão, essa foi uma das metas a serem alcançadas. Agora, com a Arena pronta para jogos noturnos, Votuporanga ganha ainda mais evidência e permite que os horários dos jogos sejam mais alternativos, fazendo que mais torcedores possam ir no campo curtir um bom futebol. O meu abraço para todos os torcedores da votuporanguense. Mais uma meta alcançada. Para a entrega da iluminação estamos preparando uma grande festa, sendo um dia para ficar na memória”, disse o prefeito.

Em junho, a Cantóia & Figueiredo realizou o primeiro teste com os refletores instalados nas novas torres do espaço. A inauguração da iluminação vai marcar o fim de uma obra que se arrasta desde 2017, em razão de uma série de falhas da primeira empresa que venceu a licitação e que não conseguiu dar andamento nos serviços.