A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, realiza nesta semana o tão aguardado "Votu Show”

publicado em 27/12/2023

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, realiza nesta semana o tão aguardado "Votu Show” (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado” será o palco das festividades que marcam o fim de ano em Votuporanga. Em um clima de festa, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, realiza nesta semana o tão aguardado evento "Votu Show – Fim de Ano".

Com uma programação repleta de atrações para toda a família, as festividades terão início às 20h e prometem animar os votuporanguenses durante duas noites consecutivas. O evento é parte integrante do Circuito CultSP, uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, executada pela APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte).

Serão duas noites de apresentações musicais para encerrar a programação cultural de 2023. Então já anota aí na agenda, na sexta-feira (29), a partir das 20h, quem comanda o show é o grupo votuporanguense Nossa Teoria, que contagia com a sua batucada e o melhor do samba e pagode.

Em seguida, às 21h, Markinho Sema traz ao público o melhor do Axé e, para encerrar a noite, às 22h, A Banda Mais Bonita da Cidade sobe ao palco com a sua mistura de ritmos que contagia. A Banda foi formada em 2009, em Curitiba, e já é conhecida pelos votuporanguenses por passagens em edições do Fliv.

No sábado (30), para iniciar as atrações da noite, a partir das 20h, o músico Rodrigo Olih animará a plateia com músicas autorais, e claro, os clássicos do sertanejo raiz e universitário.Em continuidade as festividades, às 21h, o som fica por conta das vozes dos jovens Pedro e Jeniffer, que trazem no repertório o melhor do sertanejo também e, para fechar em grande estilo e muita animação, às 22h, o tradicional grupo Jeito Nosso, promete não deixar ninguém parado.