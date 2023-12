Lojas de Votuporanga irão atender amanhã das 9h às 18h; a partir de segunda-feira também se inicia o atendimento noturno até às 20h

publicado em 08/12/2023

Lojas funcionarão em horário noturno para garantir que todos tenham a chance de adquirir o presente de Natal de sua família (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Quem ainda não garantiu o presente de Natal da família terá uma oportunidade extra a partir de amanhã em Votuporanga. Isso porque será iniciado agora o tradicional horário especial de fim de ano, quem mantém as lojas abertas até mais tarde para que os votuporanguenses e moradores da região tenham mais tempo de desfrutarem do comércio local.

De acordo com a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), nos sábados 09, 16 e 23 de dezembro o atendimento será das 9h às 18h. Além disso, serão duas semanas com horários diferenciados: na primeira, de 11 a 15 de dezembro (de segunda a sexta-feira) o atendimento será das 09h até 20h e na segunda semana, dia 18 a 22 (de segunda a sexta-feira) das 09h às 22h.

Já no dia 24 de dezembro (véspera de Natal) o atendimento será das 09h às 13h, exceto os supermercados que irão atender na véspera até às 16h.

Campanha

Além do horário especial, os consumidores terão um motivo ainda melhor para comprar no comércio de Votuporanga: a campanha "Meu Sonho de Natal" da ACV em parceria com a Chevrolet Apravel. Neste ano a ação irá sortear um Chevrolet Onix 0km e dez vales-compras no valor de R$ 1 mil cada para quem comprar nas lojas participantes.

"Temos certeza de que a campanha contribuirá para o sucesso nas vendas de fim de ano, superando os números do ano anterior. Em iniciativas como esta, todos saem ganhando: o cliente, o lojista, os vendedores e todo o setor comercial da cidade, que se mantém aquecido", disse o presidente da ACV.

Os participantes poderão preencher os cupons nas lojas associadas até o dia 31 de dezembro. Os vendedores responsáveis pelo atendimento dos sortudos serão agraciados com vales-compras de R$ 200,00 cada. O sorteio está marcado para o dia 4 de janeiro, às 9h, na praça da Concha Acústica.

Além do sorteio, a ACV preparou outra tradição natalina: a chegada do Papai Noel e a entrega simbólica da chave da cidade pelo prefeito Jorge Seba. O evento, marcado para o dia 11 de dezembro às 19h, na praça da Concha Acústica, será precedido por uma carreata que percorrerá as principais ruas da cidade.

Diversas empresas locais estão unindo forças como parceiras da campanha de Natal ACV, incluindo Concessionária Apravel Votuporanga, Supermercado Porecatu, Unifev, Casa Anzai, Omni Financeira, Skala Organização Contábil, Vilarzinho Posto e Conveniência, Clube Melissa Votuporanga, A Ideal Calçados, Megatec Soluções em Tecnologia, Lojas Longo, Super Malhas Confecções, Santa Cruz Supermercados, Real Modas e Calçados, Votuciclo, Só Diesel Sistemas de Injeção, Sicoob Credlider, J Mahfuz, A Casa Do Tapeceiro, Uni Car Multimarcas, Ciafer, Net Rubi Fibra, Marisul Confecções, Impress Papelaria, Tok Calçados, Tha Fontenele Acessórios, 5 Asec Lavanderia, Dr Farol Jorge Bischoff e De Haro.