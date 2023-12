EZZE Seguros, que estampará a camisa do Timão em 2024, está entre as empresas do Grupo CVPar, nova proprietária do futuro centro compras

publicado em 28/12/2023

Richard Vinhosa, CEO da EZZE Seguros; Gilberto Corazza, superintendente de novos negócios do Corinthians; Ivo Jucá Machado, vice-presidente de Relações Instituicionais e Marketing EZZE Seguros e Cláudio Vale, sócio-fundador EZZE Seguros e proprietário do North Shopping de Votuporanga (Foto: José Manoel Idalgo/Corinthians)

Franclin Duarte

Uma das empresas do grupo CVPar Business Capital, holding que assumiu recentemente - por meio da Vale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios -, o comando do esqueleto das futuras instalações do North Shopping de Votuporanga, acaba de fechar um patrocínio milionário com o Corinthians. Trata-se da EZZE Seguros, seguradora que estampará a parte superior das costas da camisa do Timão em 2024.

Tanto a seguradora quanto o clube não divulgaram oficialmente o valor do patrocínio, mas segundo especulações da mídia esportiva nacional, a cifra supera a marca de R$ 11 milhões. O contrato também prevê a marca nas omoplatas da camiseta do time que disputará a 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de outras entregas no ecossistema de mídia e conteúdo do Corinthians.

"Receber a EZZE no manto sagrado e em nossos projetos digitais nos deixa muito felizes, afinal o Corinthians procura a parceria de marcas arrojadas, com a energia e a visão de futuro que nosso novo patrocinador tem. Tenho certeza de que estamos plantando as sementes de uma amizade produtiva, que renderá muitos frutos na gestão que se inicia em janeiro de 2024”, afirmou o superintendente de novos negócios do Corinthians, Gilberto Corazza.

A EZZE opera no Brasil há quatro anos numa estratégia multiproduto e multicanal. Por meio de sua parceria com o Corinthians, a marca afirma que focará inicialmente no lançamento do Seguro Automóvel, primeiro produto de uma série de soluções dedicadas a pessoa física que serão anunciadas ao longo de 2024. Hoje a EZZE distribui nacionalmente mais de 80 produtos e se aproxima da marca de quase R$ 1 bilhão de prêmios emitidos.

“Estampar a nossa marca em eventos esportivos que terão a presença do Corinthians nos enche de orgulho e representa um passo muito importante para tornar a EZZE uma das principais seguradoras nos próximos anos. Além de todo o apoio dos nossos corretores parceiros, lançamos esse novo canal de divulgação, desta vez direcionado ao consumidor final, que poderá adquirir o Seguro Automóvel, além de muitos outros produtos que estão sendo desenvolvidos pelo nosso time de especialistas”, celebrou o CEO da EZZE, Richard Vinhosa.

Shopping

Um dos sócios-fundadores da EZZE é Claudio Vale, CEO CVPar Business Capital, nova proprietária do North Shopping de Votuporanga. O executivo, inclusive, aparece na foto oficial do Corinthians após a celebração do contrato de patrocínio.

Como noticiado com exclusividade pelo A Cidade, em agosto deste ano a CVPar, por meio da Vale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, assumiu definitivamente o comando das estruturas até agora levantadas no futuro shopping local, após uma batalha judicial de mais de três anos com a antiga proprietária, S.G. Construções e Incorporações Imobiliárias. Na ocasião, as duas empresas chegaram a um acordo e peticionaram o encerramento do processo junto ao Tribunal de Justiça.

“Essa era uma dificuldade que tinha e que foi superada agora, o que pode facilitar novos investimentos. Agora temos segurança jurídica para isso”, disse o advogado do grupo Jader Albuquerque Maranhão de Oliveira Junior, em contato exclusivo com o A Cidade à época.

A CVPar

A CVPar Business Capital atua na área de crédito e recebíveis, além de possuir uma forte atuação no ramo imobiliário por meio da CV Real Estate, com investimentos diretos na aquisição de imóveis ou por meio de serviços de estruturação de financiamentos imobiliários.

Com sede no Edifício Pátio Malzoni, situado Av. Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, a CVPar Business Capital é um hub de negócios, com mais de R$ 850 milhões de ativos sob gestão e R$ 3 bilhões em recebíveis. Desde o início das suas operações, a empresa já transacionou R$ 6 bilhões em cerca de 800 mil operações, segundo a Forbes.