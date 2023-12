Cidade

Familiares e amigos prestam homenagens a vítima de acidente: ‘hoje era para ser nosso amigo secreto’

Em homenagem à vítima fatal do acidente com van no dia de terça, amigos e familiares usaram as redes sociais para se despedirem da garota cardosense

publicado em 14/12/2023

O dia de terça-feira (13) era para ser um dia de celebração, mas ficou marcado com a tragédia

O anúncio da morte da jovem Yasmin Padilha de Lima, de 17 anos, deixou um sentimento de luto pelos corredores da Etec (Escola Técnica Estadual) de Votuporanga, onde ela estudou. Em homenagem à vítima fatal do acidente com van no dia de ontem, amigos e familiares usaram as redes sociais para se despedirem da garota cardosense.



A amiga de classe Alice foi uma das que escreveram as últimas palavras, por meio de um Story na plataforma Instagram. “Eu sei que você acharia isso uma breguice e provavelmente reclamaria do seu rosto na foto, mas hoje você não está mais aqui e eu queria deixar marcado a sua importância para mim”, começou a jovem.



Alice explana sobre as características da amiga Yasmin no texto e fala sobre o quanto a amizade das duas impactou em suas vidas. Na terça-feira (13), porém, era para ser um dia especial para o seu grupo de amigos, isso porque estava marcado uma espécie de confraternização.



“Hoje (Terça-feira), era para ser o nosso amigo secreto, mas você infelizmente não pôde estar, mas tenha a certeza que sempre estará na memória dos seus amigos. Eu espero poder ter expressado todo meu amor por você em vida. Você me ensinou o significado de amizade verdadeira”, completou Alice.



Sergio Barbeiro Padilha, tio da vítima, também compartilhou a sua consternação por meio das redes sociais. “Minha sobrinha partiu, muita dor, os nossos mais sinceros sentimentos à família dos outros que também partiram, e a toda comunidade Cardosense”, disse ele por uma publicação no Facebook.

