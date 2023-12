Em alguns postos já é possível encontrar o combustível a R$ 2,99, uma queda de mais de 10% em relação ao valor praticado nos últimos meses

publicado em 14/12/2023

Preço do etanol caiu e já é encontrado a menos de R$ 3 na maioria dos postos de Votuporanga, o menor valor do ano (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O etanol chegou ao menor valor do ano em Votuporanga. O combustível é comercializado em alguns postos de combustíveis da cidade a R$ 2,99 o litro, o que representa uma queda de mais de 10% em relação ao valor praticado nos últimos três meses.

Segundo informações fornecidas por representantes do setor, essa redução no preço do etanol é resultado de uma combinação de fatores, incluindo a estabilidade do mercado de produção de cana-de-açúcar, bem como uma possível influência das políticas de distribuição e logística.

“Realmente, por enquanto este é o menor preço do etanol deste ano. Vamos repassando os valores conforme a companhia vai nos fornecendo”, disse Daniel Vilar, responsável por dois postos de combustíveis de Votuporanga.

Já segundo pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) a pressão sobre os preços do etanol decorre principalmente do aumento da oferta no mercado paulista. Muitas unidades estão optando por disponibilizar o produto armazenado, visando encerrar o balanço contábil do ano.

Ainda conforme os pesquisadores, o aumento da oferta de etanol de outros estados continuou sendo um fator relevante, contribuindo para reforçar a disponibilidade de combustível no mercado de São Paulo.



Adicionalmente, as recentes quedas nos preços do barril de petróleo nas bolsas internacionais - com o combustível fóssil sendo negociado novamente na faixa dos US$ 70 - levaram os compradores a testarem valores mais baixos em algumas áreas de produção, levando, em certos casos, os vendedores a cederem.