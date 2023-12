Várias denominações evangélicas irão se unir em um grande culto na Concha Acústica para celebrar a data e louvar a Deus

publicado em 06/12/2023

O monumento da Bíblia Sagrada em Votuporanga, que fica em frente à Concha Acústica, receberá o culto na sexta-feira (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

O Copaev (Conselho dos Pastores Evangélicos de Votuporanga) irá realizar na próxima sexta-feira (8) um grande culto em celebração ao “Dia da Bíblia”. Várias denominações evangélicas irão se unir, a partir das 19h30, no monumento da Bíblia Sagrada, que fica em frente à Concha Acústica, para celebrar a data e louvar a Deus.

O culto promovido pelo Copaev é uma iniciativa que busca reunir fiéis de diferentes igrejas para celebrar a importância das escrituras sagradas. O evento será marcado por momentos de louvor, adoração e reflexão sobre a relevância da Bíblia na vida dos cristãos.

De acordo com o pastor Ademar Siqueira de Oliveira, presidente do Conselho de Pastores, o objetivo central do culto é destacar a importância e o impacto das Escrituras Sagradas na fé e na prática religiosa.

“O Dia da Bíblia é comemorado em grande parte do mundo e a ideia é enaltecer a importância do livro dos livros. Essa é uma data muito importante para todos aqueles que acreditam na Bíblia. Teremos lá vários grupos de louvores, várias denominações evangélicas e o mais importante, a participação de toda a população. Todos estão convidados”, disse o pastor.