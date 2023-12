Foi o amor pelos mais frágeis e a necessidade de fazer algo por quem precisa que fez a Comunidade Pater Noster ser criada

publicado em 16/12/2023

A missão da Comunidade é proporcionar uma cesta de alimentos complementares às famílias (Foto: Pater Noster)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Comunidade Pater Noster, que significa Pão Nosso em latim, nasceu em Votuporanga de uma “inspiração divina”, que revelou a um grupo de pessoas a necessidade de ofertar o “pão sagrado e nutritivo” para crianças da cidade. Além do pão, as famílias beneficiadas recebem leite e a palavra de Deus, alimento que, segundo a Comunidade, edifica, cura e salva os seres humanos.A presidente da entidade, Elaine Medalha, explica que por conta da pandemia, muitas famílias carentes de Votuporanga tiveram dificuldades para manter o pão de cada dia em suas mesas. “Foi então que, a partir do dia 14 de janeiro de 2021, os primeiros membros da Pater Noster tiveram a iniciava de fabricar pães e montar uma cesta nutritiva composta por pão e leite, para que algumas crianças tivessem um algo a mais para comer”, esclareceu.Foi o amor pelos mais frágeis e a necessidade de fazer algo por quem precisa, em um momento tão crítico, que fez os membros da Pater Noster perceberem que já era hora de “colocar a oração em prática”.Atualmente a entidade atende 70 crianças. São 600 litros de leite e 280 pães mensais, juntamente com roupas, brinquedos e cestas básicas, que beneficiam toda a família. A Comunidade também oferece atendimento odontológico gratuito, realiza comemorações de aniversário com bolo e presente, palestras para os pais, cursos profissionalizantes de padeiro e confeiteiro à comunidade, com o apoio do Senai, e a integração dessas famílias à sociedade, devolvendo a elas a autoestima e a dignidade.Em sua sede, no bairro Cidade Nova, a Pater Noster possui uma padaria própria. Parte da produção ainda é vendida para manter o projeto e custear despesas. O cardápio conta com pães, roscas e panetones de diferentes sabores.A missa da Comunidade é proporcionar uma cesta de alimentos complementares às famílias de crianças carentes, semanalmente, contendo dois litros de leite e um pão.“O nosso carisma é apresentar o Batismo do Espírito Santo às famílias atendidas, por meio da fraternidade e da caridade”, explicou a presidente.Além da padaria própria, para levantar recursos e manter a doação de pão e leite em dia, a entidade conta com doações em geral e também com a colaboração dos benfeitores que doam leite. A comunidade realiza eventos, como brechó solidário, queima do alho e chá beneficente. A Pater Noster fica na rua Maranhão, 2.733, no bairro Cidade Nova.Presidente – Elaine MedalhaVice Presidente – Frank de Assis Braga1º Financeiro – José Carlos Scalzo2º Financeiro – Luciana SerenoSecretária – Lea BagnolaFiscal 1 – Valeria BorgesFiscal 2 – Matheus Medalha BragaFiscal 3 – Ana Manuela Rodrigues de Souza