A ação tem como objetivo levar um natal especial para famílias de baixa renda

publicado em 06/12/2023

Voluntários realizarão a entrega das cestas em entidades votuporanguenses (Foto: Divulgação)

Thábata WaidemanEstagiaria sob supervisãothabata@acidadevotuporanga.com.brO Natal está se aproximando e com o clima natalino no ar, empresários votuporanguenses se reúnem para fazer essa data ser especial para pessoas carentes. A chamada Campanha Natal Fraterno está a sua 4ª edição e por meio de uma parceria com instituições do município irá realizar a distribuição de cestas para a comunidade.Foram arrecadadas o total de 200 cestas natalinas, 50 delas serão distribuídas em cada uma das quatro instituições, conforme explicou um dos organizadores dessa Campanha, Ricardo Neves, da RPE Comércio de Materiais.“É uma ação entre amigos e empresários que já acontece desde 2020 e ajuda muito as entidades da nossa cidade. É uma forma da gente contribuir um pouco com o belo trabalhos que elas fazem ao longo de todo ano. A intenção é incentivar que mais grupos de empresários ajude também as nossas entidades”, comentou Ricardo.Toda a movimentação dessa ação irá começar lá para os lados da zona Sul de Votuporanga, no Lar Frei Arnaldo, sábado (09), ás 16h. Na próxima semana, os voluntários seguem ao Recanto Tia Marlene, sábado (16), às 7h30, para realizar a entrega. Nos dias 17 e 20 de dezembro, a Campanha para na entidade Caminho de Damasco às 11h e no Irmão Mariano, às 17h, respectivamente.As empresas que estão empenhadas na ação são: Frango Rico, Grupo Cidade de Comunicação, Supermercado Porecatu, FortBello Estofados, Diagnóstico Laboratório, Vilarzinho, Billalba e Carvalho Gestão de Negócios, RPE Comércio de Materiais, Dr. Marcelo Benez, Cytos Diagnósticos Médicos, Posto Aliança Express, Facchini e Z Multimarcas.