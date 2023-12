A honraria foi aprovada em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade votuporanguense

publicado em 06/12/2023

Integrantes do Clube dos Desbravadores da Igreja Adventista do 7º Dia estiveram na Câmara para receber a homenagem (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga concedeu na segunda-feira (4) um Voto de Congratulação ao Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do 7º Dia da cidade. A honraria foi aprovada em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade votuporanguense.

O Clube dos Desbravadores surgiu em 1968, na antiga sede da Igreja Adventista do 7º Dia, tornando realidade, um sonho antigo. Ele foi fundado por Geraldo Alvarenga, com apenas dez integrantes e em 1980, recebeu o nome de Brisas Suaves que foi escolhido, pelo então diretor João Jacinto Polizeli, e posteriormente sua logo foi desenhada por César Ramalho que é usado até hoje.

Os “Desbravadores” é uma organização mundial que tem como objetivo desenvolver o potencial físico, mental, espiritual e social de crianças e adolescentes, que demonstram habilidade com a disciplina através de ordem unida e têm a criatividade despertada pelas artes manuais. Eles trabalham no combate contra o uso do fumo, álcool e drogas, prestam também socorro em calamidades e participam ativamente de campanhas comunitárias para ajudar pessoas carentes.

Em Votuporanga, o clube marcou presença em vários acampamentos e eventos promovidos no município, e também em outras cidades, e no ano de 2023, na liderança de Cristiane Gomes Polizeli Merlotti Rodas participaram de diversas atividades, desfiles, campanhas de saúde, acampamentos e de um grande acampamento em junho que reuniu cerca de 26 mil pessoas.