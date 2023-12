Os vereadores debateram apenas as emendas apresentadas para esclarecer suas finalidades

Os vereadores aprovaram na sessão ordinária da noite de ontem o orçamento municipal e uma homenagem para Léo Oliveira (Foto: Assessoria/Arquivo)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária da noite de ontem o orçamento municipal para 2024. Com o aval do legislativo, o prefeito Jorge Seba (PSD) terá, então, R$646,9 milhões para administrar a cidade no ano que vem, cerca de R$ 64 milhões a mais do que neste ano.

Como a proposta já havia passado por audiências públicas e houve também reuniões internas entre o Legislativo e Executivo, a discussão do orçamento não gerou muitas discussões. Os vereadores debateram apenas as emendas apresentadas para esclarecer suas finalidades.

Foram três emendas ao orçamento no total: a primeira do próprio Poder Executivo, que sugeriu uma modificação na redação referente aos recursos da Saev (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente), a segunda, de autoria do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), que trata do remanejamento de R$ 200 mil para a Secretaria de Esportes e ainda outros R$ 200 mil para a Secretaria de Cultura e Turismo, e a terceira, do vereador Chandelly Protetor (Podemos), que propõe R$ 100 mil para a Clínica Veterinária Meu Pet. As três foram aprovadas.

Dos R$ 646,9 milhões aprovados pela Câmara para a gestão municipal, R$ 511,1 milhões são para a Administração Direta (Prefeitura), R$58,2 milhões para o Votuprev e R$ 77,5 milhões da Saev Ambiental.

Sala de imprensa da Arena Plínio Marin recebe o nome de Léo de Oliveira Filho

Os vereadores da Câmara Municipal de Votuporanga aprovaram na noite de ontem, por unanimidade, o projeto de lei que eterniza o nome do saudoso radialista Léo de Oliveira Filho na sala de imprensa da Arena Plínio Marin. A votação foi acompanhada de homenagens dos vereadores, inclusive com a exibição de gols narrados por Léo.

Léo Oliveira ficou muito conhecido como radialista na Rádio Cidade e muito lembrado pela sua prestação de serviço em prol do futebol votuporanguense, onde conseguiu conquistar respeito regional pela competência, autenticidade, entusiasmo e “bairrismo” nas narrações esportivas da antiga AAV (Associação Atlética Votuporanguense) e CAV (Clube Atlético Votuporanguense).