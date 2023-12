Projeto foi enviado pela Prefeitura aos vereadores após uma série de reuniões com representantes da categoria nos últimos dias

publicado em 06/12/2023

Após várias reuniões com representantes da categoria, o prefeito Jorge Seba mandou o projeto e a Câmara aprovou as alterações (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária de anteontem um projeto que atende a uma antiga reivindicação professores e profissionais da educação do município: as alterações no Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. A iniciativa foi enviada pela Prefeitura ao legislativo após uma série de reuniões entre representantes da categoria e o próprio prefeito Jorge Seba (PSD), que havia se comprometido a atender a demanda.

Para entender, desde 2022 uma Comissão foi formada para realizar o estudo e propostas de atualizações no Plano de Carreira. Uma das principais reivindicações era a padronização do percentual de progressão por meio da via acadêmica e a ampliação do leque de formações que permitem a progressão funcional, além de outras medidas que têm um impacto direto na trajetória profissional e na remuneração dos professores.

Com os estudos em uma das mãos e os números do orçamento municipal em outra, o prefeito Jorge Seba se sentou com representantes da categoria e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais apresentou a proposta com base na realidade do município, sendo posteriormente o projeto encaminhado para os vereadores.

“Iniciaremos a reestruturação da Lei 215 em abril de 2024, conforme proposta contida no Plano de Governo, buscando dinamizar e contribuir efetivamente com a rotina dos profissionais do Magistério. Diante do cenário socioeconômico e da queda nas arrecadações do Fundeb Educacional em todo o Brasil, a reestruturação propõe nivelar a tabela de referência da classe de profissionais do Magistério com um índice de 4.5%, beneficiando todos os servidores do quadro da carreira do magistério e do quadro do auxiliar do magistério”, disse o prefeito ao enviar o projeto para a Câmara.

Colocado em votação, quem fez a defesa da proposta na Casa de Leis foi o vereador Professor Djalma (Podemos), que participou diretamente das negociações. Segundo ele, a partir de agora se inicia um processo de valorização dos professores.

“Sabíamos da necessidade, o Executivo nos atendeu, conversou e chegaram num consenso para começar uma valorização dos professores, educadores e demais componentes do quadro do magistério”, afirmou Djalma.