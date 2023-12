O curso de Medicina da Unifev demonstrou seu compromisso com a comunidade ao realizar uma significativa doação de alimentos à Santa Casa de Votuporanga

publicado em 06/12/2023

Roupas, calçados e lacres de latas de alumínio também foram destinados às entidades no Memorial do Câmpus Centro da Unifev (Foto: Santa Casa)

No cenário desafiador da saúde, a solidariedade e a colaboração são elementos essenciais para fortalecer o sistema hospitalar. O curso de Medicina da Unifev demonstrou seu compromisso com a comunidade ao realizar uma significativa doação de alimentos à Santa Casa de Votuporanga.

Esta iniciativa não apenas destaca a importância do papel social dos profissionais de saúde, mas também reforça a interconexão entre a academia e a prática clínica. A colaboração faz parte da campanha Trote Solidário, realizado pelo Centro Acadêmico Medicina Votuporanga (CAMEV). A iniciativa também beneficiou o Fundo Social de Solidariedade com 676 peças de roupas e 70 pares de sapatos.

O coordenador do curso de Medicina e também médico da Santa Casa, Dr. Wagner Moneda Telini, falou sobre a ação. “O Trote Solidário é uma grande oportunidade para a integração entre as turmas de alunos veteranos e os ingressantes, além do envolvimento do ambiente acadêmico com ações solidárias. A graduação é extremamente comprometida com a integração ensino-serviço-comunidade e a iniciativa oportuniza a construção da responsabilidade social dos nossos universitários, futuros médicos, desde calouros”, destacou.

A presidente do CAMEV, Letícia da Silva Sicotti, ficou responsável pela campanha nos dois últimos anos. “O Trote Solidário é realizado todo ano, assim que entram turmas novas de Medicina. E além de enturmar os novos alunos e se familiarizar com o curso, o nosso principal objetivo é ajudar quem tanto precisa. Fazemos parceria com a Santa Casa e o Fundo Social, onde são destinadas doações de roupas, alimentos, lacres e incentivamos a doação de sangue”, explicou.

Letícia complementou que as características de um bom médico são ser solidário e empático e a ação visa estimular essas qualidades. “Sempre fazemos premiação para as equipes que mais contribuíram como forma de bater recorde de colaborações”, complementou.

Com a doação, a Santa Casa se beneficiará diretamente com os mantimentos, resultando em uma melhoria significativa na qualidade do atendimento oferecido aos pacientes. Além disso, a doação também fortalece os laços entre a instituição de ensino e o Hospital.

Os alimentos foram direcionados para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. De acordo com último levantamento, são consumidos, em média, 1.500 quilos de arroz, 360 quilos de feijão e 3.200 quilos de carne, além de 1.500 litros de leite mensalmente.

Rosemir Lopes (Milão), responsável pela Captação de Recursos da Santa Casa, elogiou a iniciativa do CAMEV. “Ficamos muito felizes de ver universitários tão comprometidos em ajudar o Hospital. Somos campo de Internato e também disponibilizamos Residência Médica. E ver todo esse empenho demonstra o quanto que os futuros médicos são solidários com a nossa Instituição”, disse.