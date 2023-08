Em noite ultra movimentada a família Beleza abre as portas de seu mais novo empreendimento: a badalada franquia de hambúrguer Gourmets “The B-Burgers”

publicado em 19/08/2023

O momento do descerramento da fita inaugural da franquia B- Burguer Hamburgueria (Foto: A Cidade)

Quem é apaixonado por um bom hambúrguer tem agora a sua disposição em Votuporanga a franquia de uma das hamburguerias gourmets mais famosas do Brasil: a The B-Burgers & Grills.À frente dessa ótima novidade estão os empresários Rodrigo Beleza e Ligia Peres, que investiram e apostaram na famosa marca de hambúrguer The B-Burgers, cujo detentor da franquia é o humorista e influenciador digital Carlinhos Maia. A nova hamburgueria foi cuidadosamente planejada e projetada num local estratégico na cidade. O espaço foi construído na rua Pernambuco, 3.061, bem na frente à Praça São Bento, no Centro da cidade e oferece brinquedos para as crianças brincarem enquanto aguardam o lanche ser servido, amplo espaço com ambiente climatizado e mesas e cadeiras confortáveis para você degustar seu lanche muito bem acomodados e com a linda visão bucólica da praça São Bento.Na presença de convidados, autoridades religiosas, lideranças polícias, entre elas o prefeito Jorge Seba e o presidente da Câmara, Daniel David, a inauguração ocorreu na noite dia 17 de agosto e foi para lá de concorrida. Os consumidores ali presentes degustaram os primeiros lanches goumerts produzidos na terra das Brisas Suaves.“Não é apenas uma hamburgueria, trata-se de um espaço que foi cuidadosamente pensado para atender a toda a família. Além dos lanches, nós temos pratos executivos, aquele Chopp geladinho, petiscos e tudo para que nossos clientes tenham uma nova experiência gastronômica em Votuporanga sem ter que gastar muito para isso”, garantiu Rodrigo Beleza.A The B-Burgers, ficou totalmente lotada na noite da inauguração, e já chegou fazendo sucesso na cidade. Os empresários Rodrigo Beleza e Ligia Peres que estão a frente da franquia, convida a toda a população para ir conhecer as delícias em lanches e petiscos que a casa oferece. Seu horário de funcionamento será todos os dias da semana a partir das 11h30, exceto aos domingos, quando o atendimento começa às 15h.