Comitiva passará por Inglaterra, Espanha e França nesta semana

publicado em 27/03/2023

A viagem tem como objetivo atrair investimentos para o Estado, apresentar o portfólio de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP) e estreitar relações com lideranças governamentais (Foto: Governo de SP)

O governador Tarcísio de Freitas inicia nesta segunda-feira (27) uma série de compromissos na Europa, que incluem passagem pela Inglaterra, Espanha e França, nesta, que é a segunda missão internacional do Governo de São Paulo. Ele estará acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima; do secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz e da secretária de Comunicação, Lais Vita.A viagem tem como objetivo atrair investimentos para o Estado, apresentar o portfólio de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP) e estreitar relações com lideranças governamentais e setoriais dos países que serão visitados. Tarcísio se reunirá com CEOs, fundos de investimentos e empresários interessados em iniciar ou ampliar as operações a partir dos municípios paulistas, bem como investidores para as concessões, parcerias público-privadas (PPPs) e privatizações anunciadas.A agenda começa por Londres, com compromissos na segunda (27) e terça-feira (28). A passagem pela capital inglesa será dedicada a encontros com representantes do mercado financeiro e autoridades locais. Ainda no dia 28, a comitiva segue para Madri, na Espanha, onde, a partir da quarta-feira (29), está previsto um roadshow com empresas locais, além de encontros bilaterais com autoridades espanholas.Na quinta-feira (30), o governador Tarcísio de Freitas chega a Paris, última parada da missão, que passará a contar também com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan. Na cidade francesa, ele assinará um acordo com o Instituto Pasteur, na sexta-feira (31), além de participar de reuniões com empresas francesas. Entre os encontros confirmados na missão, se destacam uma reunião com o ministro de Segurança Energética e Net Zero do Reino Unido, Graham Stuart; reunião sobre privatizações organizada pelo BTG; reunião com representantes do setor financeiro; encontro com CEOs de empresas espanholas; reuniões bilaterais; e reunião com o ministro-delegado do Ministério da Europa e dos Assuntos Exteriores, Olivier Becht.