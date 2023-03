Consórcio formado por duas gigantes do setor de logística e transporte comandará o Aeroporto de Votuporanga pelos próximos 30 anos

publicado em 11/03/2023

Aeroporto local já recebeu algumas melhorias feitas pela novo concessionária e terá um investimento de R$ 400 mil neste ano (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O consórcio ASP (Aeroportos Paulista), composto pelas empresas Socicam e Dix Empreendimentos, já iniciou o processo de modernização do Aeroporto Domingos Pignatari, de Votuporanga. A concessionária assumiu o local em abril do ano passado e executou algumas melhorias, além de projetar investimentos da ordem de R$ 400 mil ainda para este ano.

A ASP passou a comandar o espaço após arrematá-lo junto com o Bloco Noroeste de aeroportos regionais do Estado, encabeçado pelo aeroporto de São José do Rio Preto. Durante todo o período do contrato, serão investidos R$ 181,2 milhões nos aeroportos do bloco, dos quais R$ 7,1 milhões são para Votuporanga

Procurada pelo A Cidade, a concessionária informou, por meio de nota, que os investimentos já feitos no Aeroporto buscaram garantir mais segurança, conforto e comodidade aos usuários e clientes.

“Dentre elas, destacamos pintura, recuperação de alvenaria, revisão dos sistemas de climatização, hidráulico e elétrico, revitalização de sanitários, manutenção de áreas verdes, além de instalação do sistema de monitoramento 24 horas, que amplia de forma expressiva a segurança dos usuários do aeroporto”, diz a nota.

Nossa reportagem visitou o local que, realmente, já aparenta uma “cara nova”. Um funcionário da empresa foi destacado para administrar toda a estrutura durante o dia, enquanto equipes de segurança se revezam no período noturno.

Investimentos previstos