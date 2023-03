As chuvas devem ainda persistirem durante o início do mês de abril em toda a região, em contrapartida depois disso o tempo seco vai predominar

publicado em 22/03/2023

O outono em Votuporanga deve ser de menos chuvas e clima mais ameno a partir de maio (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Votuporanga tem vivido o verão mais chuvoso dos últimos seis anos, conforme mostrou o A Cidade, recentemente, em um levantamento feito junto com o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). A chuva ainda persiste no início de abril, mas a expectativa com a chegada do outono é a diminuição das precipitações e uma queda nas temperaturas.

De acordo com a previsão do Climatempo, não são esperadas temperaturas muito elevadas. Em maio e junho, o tempo seco predomina em toda a região, com possibilidade de dias de muito sol.

“Massas de ar frio de moderada a forte intensidade podem chegar entre maio e junho, mas as quedas acentuadas de temperatura não serão muito frequentes”, relata o Climatempo em seu site.

O outono é marcado pelo período de transição entre a época mais quente e úmida (verão) para a estação mais seca e fria (inverno), o outono deverá contar com a neutralidade climática de maneira geral. A expectativa é que o frio somente comece a ser mais intenso a partir de junho.

A previsão do tempo, prevista pelo Climatempo, aponta para pancadas de chuva durante o dia, com porcentagens de 60% e 90% durante a semana. Os termômetros oscilam entre 20 e 35 graus até o fim de semana.

Fenômenos climáticos

Após três anos de influência no clima global, chegou ao fim em fevereiro o fenômeno climático caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico equatorial. Conforme a Climatempo, a La Niña terminou no mês passado, mas seus efeitos ainda podem ser sentidos no início de abril.