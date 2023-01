Segundo amigos, ele foi preso durante os atos e já está sendo acompanhado por um advogado

publicado em 10/01/2023

O votuporanguense Kingo Takahashi viralizou nas redes sociais após divulgar vídeos durante a invasão ao Congresso Nacional (Foto: Redes sociais)

Da redação

Dentre os rostos conhecidos dos votuporanguenses em meio à manifestação em Brasília estava o votuporanguense Kingo Takahashi, que inclusive viralizou nas redes sociais ao gravar vídeos durante a invasão do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF. Segundo amigos, ele foi preso durante os atos e já está sendo acompanhado por um advogado.

No primeiro vídeo Kingo filma seu próprio rosto em meio à invasão e diz: "invadimos o Congresso. Vamos derrubar os bandidos. Vamos acabar com os vagabundos. Isso é melhor que show de rock". As imagens circulam por vários grupos bolsonaristas de WhatsApp de todo o Brasil e também ganhou destaque na mídia nacional.

Em outra gravação o votuporanguense aparece no banheiro do Congresso Nacional e, por fim, deitado em uma poltrona dentro do Senado.