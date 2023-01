Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos e rua Roraima, no Jardim Marin, estão entre os pontos mais reclamados

publicado em 04/01/2023

Após vistoriar o problema, o superintendente da Saev se comprometeu a buscar solução para o problema de forma urgente (Foto: Assessoria)

Em função das chuvas torrenciais que tem caído na cidade muitos transtornos tem acontecido em vários pontos, como inundações de residências e transbordamento de esgotos nas partes baixas da cidade, como na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos e rua Roraima no Jardim Marin.

A convite de moradores das duas localidades o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), o superintendente da Saev Ambiental Gustavo Gallo e o servidor Augusto se reuniram com os moradores e ouviram narrativas de desespero e as consequências das chuvas em suas vidas.

Informaram que a Rua Roraima anexa às reservas ambientais Dr Antonio de Carvalho e Margarida de Oliveira Moya é totalmente tomada pelas águas da chuva, que transbordam de um canal que não suporta a demanda de tanta água, levando folhas galhos e outros detritos, que entopem as bocas de lobo, inundando residências, que além do grande transtorno para limpeza de suas casas, tem a questão psicológica, que a cada mudança do tempo, os proprietários ficam tensos, sem contar o prejuízo financeiro, pois além da perda de móveis, é comum a queda de muros.

Para a resolução do problema o superintendente sugeriu parceria com a secretaria de obras, que após estudos técnicos decidirão melhor alternativa, até lá, a SAEV realizara limpeza permanente nas duas reservas, evitando com isso a demanda de folhas e galhos para as bocas de lobo.

Já na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, o problema é que em todas as chuvas, os poços de visita da Saev viram chafarizes de esgoto, inundando ruas e com isso prejuízos aos comerciantes são enormes, em função do mal cheiro, sendo maior para um proprietário de uma farmácia que além de ter caixa de esgoto na calçada de seu comercio, o esgoto inunda seu banheiro deixando o local sem possibilidade de respirar, sem contar o transtorno para limpar e eliminar o mal cheiro.

O problema ocorre há anos, e pelas informações do superintendente Gustavo é que existe muitas ligações clandestinas de água da chuva que são lançadas no sistema de esgoto, com isso a cada chuva aumenta o volume de liquido no esgoto, onde ocorre o trasbordamento.