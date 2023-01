Ao todo, foram 353 abordagens realizadas durante a ação, que flagrou 29 motoristas irregulares

publicado em 25/01/2023

Fernanda Cipriano

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) divulgou ontem, por meio de nota, um balanço sobre a Operação “Direção Segura Integrada”, que aconteceu em Votuporanga no último fim de semana. Ao todo, foram 353 abordagens realizadas durante a ação, que flagrou 29 motoristas irregulares e contou com o apoio das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.

De acordo com o divulgado, 27 motoristas recusaram realizar o teste do bafômetro e dois fizeram o teste que constatou a embriaguez. A ação do Detran, teve como objetivo reduzir e prevenir os acidentes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção.

A ação ocorreu em dois pontos da cidade na avenida Emilio Arroyo Hernandes e na avenida João Gonçalves Leite.

As recusas de soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas. Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70, e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH.

Blitze no estado

Em todo o estado de São Paulo, sete blitze da Operação Segura Integrada foram realizadas durante o último fim de semana, com ações também em Ilha Comprida, Catanduva, Capão Bonito, Diadema, Itapetininga e na capital paulista. Ao todo foram abordados 2.531 veículos, dos quais 122 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro e sete foram multados por dirigir sob influência de álcool.