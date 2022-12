Os atletas se apresentaram a comissão técnica do CAV na tarde de segunda-feira (12); cerca de 20 jogadores estiveram presentes no primeiro dia

publicado em 12/12/2022

A Votuporanguense se reapresentou ontem à tarde com cerca de 20 atletas para a pré-temporada 2023 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) realizou na segunda-feira (12) à tarde a sua reapresentação para a pré-temporada a fim de afinar o elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3. Participaram nesse primeiro dia de treinos 20 jogadores, entre veteranos e novos atletas que irão compor o plantel.

Entre os atletas, estão velhos conhecidos da torcida como o lateral-direito Léo Cunha, o meia Marcos Vinicius, os volantes Jair e Nicolas Bortolotte, os atacantes Thales Tim, João Pedro, Cauari e Matheus Reis, além do zagueiro Gabriel Barbosa e do goleiro Kevin Lansini.

De acordo com o presidente da Votuporanguense, Ediberto Fiorentino, novos jogadores devem chegar ao decorrer da semana. “Temos jogadores que trabalharam com o Rodrigo no Centro-Oeste, clube que ele estava, que ele conhece, que estão crescendo”, disse o cartola.

Entre as novidades no gol estão Barbato e Vinicius, Fabrício lateral-esquerdo, João Firmino que atua no meio, o zagueiro Pedro Victor, Neto Acará que é atacante. “Ainda chegarão essas novidades. Algumas peças estamos vendo a carência e precisamos ver como as peças que já temos irão ser supridas. Acredito que ainda faltam quatro ou cinco peças para fechar de vez”, completou.

Além disso, ainda segundo o presidente, três zagueiros estão apalavrados com o clube, um volante e um meia-esquerda, a pedido do técnico Rodrigo Cabral, que ainda não chegaram. “Eles chegam com um compromisso muito firme, sabendo da dificuldade que vai ser tocar o futebol ano que vem da Votuporanguense, sabendo da responsabilidade que estão de vestir essa camisa, mas muito contentes com a comissão técnica formada”, falou ainda.