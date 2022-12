Em mais um teste, a equipe da casa saiu perdendo duas vezes e conseguiu o empate com gols de Jair e Einstein

23/12/2022

O time da casa saiu perdendo o amistoso por duas vezes, mas conseguiu igualar o placar contra o Tanabi (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Em mais um teste, antes da estreia no Campeonato Paulista da Série A3, o CAV ficou no empate contra a equipe Sub-20 do Tanabi, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O time da casa saiu perdendo o amistoso por duas vezes, mas conseguiu igualar o placar com gols do volante Jair e do lateral Einstein, ambos remanescentes do elenco Alvinegro.

O time Sub-20 do Tanabi, precisou de menos de 10 minutos para abrir o placar na Arena e o CAV mais de 50 minutos para conseguir colocar a bola na rede. Em uma partida, dominada pela equipe de fora, os três tempos - sendo dois de 40 minutos e um de 35 minutos - foram marcados por muitas chances para o Tanabi.

A equipe de fora vem de uma sequência de jogos e também treinos há pelo menos três meses, e agora refina o plantel e seu entrosamento para estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2 de janeiro de 2022, sendo pela terceira vez equipe sede do maior torneio de bases.

A Votuporanguense apresentou algumas mudanças durante a partida de ontem, isso porque precisou lidar com um novo ponto, a recuperação dos atletas que disputaram o jogo contra o Mirassol. Eles tiveram três dias para trabalhar também esse quesito muito importante na A3, principalmente, nesse início de temporada.

Por isso mesmo, que o atacante Neto Acará, que foi um dos destaques no último jogo, esteve fora para recuperação, pois sentiu dores após os treinamentos. Além disso, o treino de anteontem contou com a participação de Thiago Ribeiro, conhecido pelas suas atuações em grandes clubes como o Santos, que está no clube, segundo o apurado pela reportagem, para garantir condicionamento.

Por isso o elenco iniciou com o goleiro Barbato, o lateral-direito Carlos Miguel, a dupla de zaga Benini e Lucas, lateral Fabricio, volante Jair, os meias David e Nicolas, e os atacantes Luan, Lucas Soares e Sávio.

Já no segundo tempo, Einstein entrou no lugar de Carlos Miguel, Batalha no lugar de Benini, Guilherme Café no lugar de Lucas, Everton no lugar do lateral Fabricio, Marcos Vinicius no lugar de Nicolas, Flavio no lugar de Lucas Soares e Vitor Cesar no lugar de Sávio.