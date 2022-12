A corrida, tradicional no município e que acolhe participantes de toda a região, teve início às 7h30

publicado em 19/12/2022

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O fim de semana foi bem movimentado em Votuporanga. Isso porque durante o dia de anteontem aconteceu a 13ª edição da Corrida da Virada. A corrida, tradicional no município e que acolhe participantes de toda a região, teve início às 7h30 com largada na Arena Plínio Marin.

A equipe que representa Votuporanga, a Seesl/Avoa, a maior participante do evento, conquistou importantes resultados e demonstrou a força do atletismo da cidade em competições da modalidade.

O destaque foi para Karina Franzin, que garantiu o primeiro lugar na classificação geral feminina, pódio que vem se repetindo em quase todas as provas que a votuporanguense participa. Além dela, Milene Almeida conquistou o quinto lugar na geral feminina.

Também conquistaram pódio em suas categorias: Yasmim Aguiar, campeã de 15 a 18; Mara Costa, campeã de 45 a 49; Eliete Guilherme, campeã de 55 a 59; e Luzia Aguiar, campeã de 65 a 69.

No masculino, Flávio Pires ficou com a quarta colocação na classificação geral. Nas categorias, José Carvalho foi campeão na de 60 a 64 anos; Daniel Moretti, vice-campeão de 40 a 44; José Donizete, vice-campeão de 45 a 49; Osmani Furnielis, segundo lugar, e Mauricio Padilha, terceiro lugar, ambos na categoria de 55 a 59; Jonner Padoan, terceiro de 35 a 39; Lafaiete também garantiu a medalha de bronze na de 25 a 29 anos; e Fernando Oliveira, também ficou em terceiro de 30 a 34.

