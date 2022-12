Como dizem os votuporanguenses mais antigos a cidade das “Brisas Suaves” mantém quase uma Tanabi de vantagem sobre “Terra Moça” em número de habitantes

Mesmo com as rixas do passado já superadas, a comparação do crescimento de Votuporanga em detrimento do de Fernandópolis é inevitável. E nesse quesito, aliás, como dizem os votuporanguenses mais antigos a cidade das “Brisas Suaves” mantém quase uma Tanabi de vantagem sobre “Terra Moça” em número de habitantes.

De acordo com a prévia do IBGE, Fernandópolis chegou neste ano a 71.826 habitantes, 7.130 moradores a mais do que os 64.696 de 2010, enquanto Votuporanga bateu a marca de 96.795 ao contabilizar 12.103 novos votuporanguenses no mesmo período. Agora a diferença populacional entre as cidades é de 24.969 habitantes. Tanabi chegou a 25.370.

Quando comparada com Jales a discrepância é ainda maior. De acordo com a prévia do IBGE, hoje há apenas 1.754 jalesenses a mais do que em 2010. Ou seja, Votuporanga cresceu cerca de dez vezes mais do que Jales, que agora chega a 47.012 moradores.

Santa Fé do Sul passou de 28.808 para 34.762 (crescimento de 5.954 habitantes); Catanduva de 112.820 para 114.953 (+ 2.133) e Mirassol de 53.809 para 63.555 (+ 9.743).